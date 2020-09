Al Hilal, exclusă din Liga Campionilor Asiei, deși își conducea grupa și era câștigătoarea ediției trecute. Răzvan Lucescu: „Este una dintre cele mai mari injustiții din fotbalul mondial”

Campioana en-titre Al Hilal a fost exclusă din Liga Campionilor Asiei, în condițiile în care Răzvan Lucescu a avut la dispoziție doar opt jucători de câmp și trei portari pentru partida de miercuri cu Shabab Al Ahli Dubai, din cauza multiplelor cazuri de COVID-19 de la club, transmite Goal.com.

Al Hilal a fost exclusă din Liga Campionilor Asiei, deși era campioana en-titre și liderul grupei din actuala ediție

Clubul saudit nu a reușit să numească un lot de minimum 13 jucători, din cauza unei avalanșe de teste pozitive, având astfel la dispoziție doar opt fotbaliști de câmp și trei portari. Echipa se confruntă cu un adevărat focar de COVID-19, cu 15 jucători depistați cu infecție cu noul coronavirus în ultimele zile.

Al Hilal și Răzvan Lucescu sunt deținătorii Ligii Campionilor Asiei la ora actuală – echipa saudită i-a învins pe japonezii de la Urawa Red Diamonds în finala de anul trecut. Chiar și așa, clubul saudit a fost exclus din ediția de anul acesta.

Al Hilal și federația Arabiei Saudite au solicitat amânarea partidei de miercuri, dar, potrivit AFC, cel puțin 13 jucători trebuie incluși în lot pentru ca participarea clubului să fie validă.

Pe cale de consecință, Pakhtakor din Uzbekistan și Shabab Al Ahli Dubai sunt echipele calificate în faza optimilor de finală, deși Al Hilal conducea Grupa B cu un meci mai puțin disputat decât pakistanezii, cu care era la egalitate de puncte. Shabab Al Ahli era abia a 3-a, cu patru puncte mai puțin decât Al Hilal și cu același număr de meciuri jucate.

Cum a reacționat Răzvan Lucescu

„Este una dintre cele mai mari injustiții din fotbalul mondial! Competiția se încheie în luna decembrie, nu există nicio limită de termen limită, în așa fel încât federația asiatică să fie nevoită să ia o decizie imediat. Nu există absolut nicio presiune a timpului. Am fost forțați să stăm închiși 50 de oameni cu virusul între noi! Dacă era o competiție ce se desfășura acum pe sistemul tur-retur, puteam împiedica situația de a fi puși în situația de a evolua cu goal-keeper pe post de jucător de câmp. Noi am respectat competiția peste orice limită posibilă, ne-am dat viața pe teren, am respectat fotbalul.

Chiar și astăzi am fost prezenți la intrarea pe teren, pe tunel, am avut 8 jucători de câmp. O altă chestiune. Competiția se dispută pe secțiunile Est și Vest. Din vest, facem parte noi, Arabia Saudită, Iran, Irak și alte țări, din est, Japonia, China, Coreea, cele din Orientul Îndepărtat. Estul nici n-a început competiția pe grupe, acestea vor fi programate peste o lună, două. Inimaginabil ce decizie s-a putut lua!

În condițiile în care ceilalți nici n-au început grupele, de ce ne-au eliminat pe noi?! Habar n-am dacă se poate ataca decizia. Sunt imediat după aflarea ei acum. Din toate punctele de vedere, erau obligați să reprogrameze meciurile noastre. Oameni buni, am câștigat grupa cu un meci înainte de a se încheia. Aveam timp destul vreme de trei luni să jucăm optimi, sferturi, semifinale, ce mai era. Vorbim de Al Hilal, campioana en titre a Asiei! Tot ceea ce s-a întâmplat mă face să cred că există interese mari în spate, ca altcineva să câștige ușor această competiție", a reacționat Răzvan Lucescu la puține momente după aflarea veștii, potrivit Gazeta Sporturilor.