Amenințare pentru Simona Halep: Ashleigh Barty și-a spulberat adversara la Australian Open și a bifat cea mai rapidă victorie

Ashleigh Barty, lider mondial în circuitul WTA, favorita numărul 1 la Australian Open 2021, a debutat la turneul de Grand Slam cu un veritabil „blitzkrieg". A învins-o fără drept de apel pe muntenegreanca Danka Kovinic, numărul 82 WTA, în două seturi, cu scorul de 6-0, 6-0.

Barty a oferit o reacție „la cald", imediat după confruntarea cu Kovinic.

„Despre asta e vorba, e incredibil. M-am simţit minunat, e o onoare să pot juca în faţa voastră, un privilegiu şi sunt extrem de recunoscătoare pentru asta. Vă mulţumesc!", a declarat Barty.

