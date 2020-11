Cine este Pavel Popescu, soțul Anei Maria Brânză. Cum s-au cunoscut cei doi

Spadasina Ana Maria Brânză trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de poloistul Pavel Popescu. Cei doi s-au cunoscut în 2010, iar după un an de relație au decis să se despartă, distanța ce ii separa fiind unul dintre motive. Chiar și așa, în 2015 s-a dovedit că timpul dedicate sportului nu a putut sta în fața iubirii, iar spadasina și poloistul au devenit soț și soție, în timpul unei ceremonii frumoase la Castelul Cantacuzino, scrie Libertatea.

Ana Maria Brânză și-a început cariera de spadasină la vârsta de 10 ani. La acel moment, s-a înscris la cursul de spadă, la îndemnul fratelui ei mai mare. Până în present, s-a bucurat de numeroase reușite, fiind una dintre cele mai importante personalități din lumea sportului românesc: vicecampioană olimpică la Jocurile Olimpice de Vară din 2008 de la Beijing, campioană olimpică pe echipe la ediția Jocurilor Olimpice de Vară din 2016 de la Rio de Janeiro, de două ori campioană mondială pe echipe și de șapte ori campioană europeană.

Povestea de dragoste dintre Ana Maria Brânză și celebrul poloist a început în 2010

Ana Maria Brânză a povestit în trecut cum a început povestea de iubire cu celebrul sportive. Ea și Pavel Popescu se cunoșteau de mai mult timp, până când, în 2010, el a surprins-o cu o porție de găluști cu prune. La acea vreme au început o relație, care a durat însă doar un an.

Cuplul s-a despărțit din cauza distanței și a cantonamentelor lungi. Separarea s-a produs în condiții cât se poate de amabile și prietenoase, iar după un an mai greu și decesul tatălui ei, spadasina a decis să reia prietenia cu Pavel, fiind prezentă la meciul cu Dinamo, din Superliga Campionilor în 2012, scrie sursa citată.

Pavel Popescu a devenit soțul spadasinei în 2015

În 2015, în cadrul unui eventiment de poveste, cei doi și-au unit destinele la Castelul Cantacuzino. Ana Maria a povestit la acel moment că ea și partenerul său se alintă cu „pinguinii”, iar în timpul evenimentului amândoi au avut emoții, fiind vorba despre meciul vieții.Povestea îngrozitoare din spatele acestei fotografii. Nici după 30 de ani nu a fost deslușit MISTERUL(FOTO)

„ Am luat numele lui Pavel, dar spăduţa este acolo, la locul ei. Povestea noastră a început de la un platou de găluşti cu prune şi uite că am ajuns în locul asta superb, unde nici nu am visat vre-o dată, Sincer, dacă mi-aş fi făcut un şcenariu cum va arăta cununia noastră civilă, nu credeam că se va întâmpla într-un loc atât de frumos, în inima muntelui, la Buşteni. Am avut emoţii, dar au trecut. Am exersat o semnătură nouă şi acum mergem pe drumul nostru împreună până la adânci bătrâneţi. Soţul meu a purtat astăzi butoni cu pinguini, iar eu am cel mai frumos inel care a fost creat special pentru mine. Are două urechiuşe, care sunt, de fapt, două lame de spadă care se unesc în micul diamant”, a precizat spadasina Ana Maria Brânză, pentru sursa citată mai sus.

Ana Maria Brânză și Pavel Popescu nu au copii împreună

Spadasina și soțul ei recunosc că își doresc copii, însă pentru moment sportul le ocupă cea mai mare parte din timp, iar copiii nu se fac pe Facebook și nici la telefon, așa cum a precizat chiar ea.

„Momentan, atât eu, cât și soțul meu suntem implicați în activitățile sportive, copiii am aflat că nu se fac pe Facebook, pe e-mail sau la telefon, așadar, când va fi momentul, nu îl vom plănui, dar îl așteptăm cu drag.

Soțul meu joacă polo la echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua, iar zilele trecute a fost la Barcelona pentru al doilea turneu de calificare în grupele Champions League”, a explicate a pentru Libertatea, în 2019.