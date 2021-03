Ana Maria Popescu, vaccinată anti-COVID-19. Fosta campioană olimpică se alătură numelor grele din sportul românesc care au primit serul

Fosta campioana olimpică Ana Maria Popescu, de trei ori declarată cea mai bună spadasină a lumii, a fost vaccinată anti-COVID-19 luni dimineață la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară.

„De 8 Martie, Ana Maria Popescu s-a vaccinat! Cea mai bună spadasină din lume s-a lăsat atinsă de vârful acului la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino». Ana Maria Popescu nu a avut «reacție» pentru că s-a vaccinat în această dimineață împotriva virusului COVID - 19. Stângace pe planșă, Ana și-a oferit mâna dreaptă asistentelor, ca să să nu rateze antrenamentul de azi! Spor, sănătate și succes, Ana!”, a scris Federația Română de Scrimă, pe Facebook.

Alte nume grele din sportul românesc care au fost vaccinate anti-COVID-19

Tot la Institutul Cantacuzino a fost vaccinată și Simona Halep, a treia tenismenă a lumii și dublă-câștigătoare de Grand Slam.

„Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am și hotărât să îl fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate, și sper cât mai mulți oameni să se vaccineze”, spunea tenismena după ce a fost vaccinată, recunoscând că a avut ceva emoții: „Sunt bine. Am avut un pic de emoții. Da, îmi doream (să mă vaccinez, n.r.), dar bineînțeles că tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum”.

Adrian Mutu, care împarte cu Gheorghe Hagi titulatura de principal marcator în istoria naționalei de fotbal, a fost la rândul său vaccinat anti-COVID-19.

„Marți, 23 februarie, la centrul de vaccinare s-au prezentat David Lazar, portarul naționalei României, Adrian Mutu, selecționerul U21, Leontin Toader și Eugen Anghel, antrenorii cu portarii la prima reprezentativă și la cea U21, Roberto Berruero, antrenor secund România U21, Rareș Ene, analistul video al primei reprezentative, și Andrei Bogățan, fizioterapeut al selecționatei U21”, anunța FRF, care la startul imunizării loturilor naționale sublinia că „sportul românesc a fost dintotdeauna un motiv de mândrie națională și un foarte bun ambasador”.