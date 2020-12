Arbitrul Sebastian Colţescu, sunat de către Demba Ba. N'Doye a intermediat dialogul / „Nu poți să folosești cuvântul ăsta pe stadion. A fost o neînțelegere” (VIDEO)

Afirmațiile arbitrului Sebastian Colţescu, catalogate drept „rasiste”, au făcut înconjurul lumii. După incident, multe reacții, pro sau contra, au apărut în spațiul public. După incident, N'Doye, fostul mijlocaș de la Dinamo, Vaslui și Astra a intermediat un dialog între arbitru și bunul său prieten Demba B. Cei doi au vorbit mai bine de jumătate de oră despre controversatul moment.

Arbitrul Sebastian Colţescu, sunat de către Demba Ba

„Mie îmi place pacea, vreau să radem, să vorbim, cu respect și să fim oameni adevărați. Când am fost în România, am cunoscut multă lume acolo, știu cum merge România, știu oamenii. Dacă ceva se întâmplă cu cineva despre care știi ceva, trebuie să spui. Așa și cu Sebi. I-am văzut caracterul la meciuri. Arbitrii mei preferați se știu. Îi salut, că se știu ei: Sebi, Găman și Balaj. Nu-i ușor pentru Sebi", a declarat N'Doye reporterului PRO TV.

„Am aflat numărul lui Coltescu, i-am spus că sunt alături de el. Știu că nu e rasist deloc. A fost o neînțelegere. A vrut să arate spre banca. Am vorbit cu Demba Ba. E prietenul meu foarte bun. Eu i-am dat pasă lui Demba Ba ca să dea primul gol la națională. I-am explicat și el a înțeles foarte bine. I-am dat numărul lui Sebi și i-am zis să-l sune, să vorbească. Fără televizor, fără nimic. Din partea mea, era frumos să fac asta și am făcut. Demba e senegalez, la fel că mine! Au vorbit, s-au înțeles foarte bine. Amândoi m-au sunat înapoi și mi-au zis că sunt foarte fericiți. Demba mi-a zis că Sebi e un om foarte bun, la fel și Coltescu despre Demba. Ei doi s-au înțeles!", a explicat N'Doye, scrie sport.ro.



Așadar, N'Doye l-a convins pe Demba Ba că a înțeles greșit cuvântul folosit de arbitrul români, în vreme ce Coltescu și-a acceptat greșeala.

„Premiul pe care-l vreau eu e premiul de la Dumnezeu, nu vreau altul. Trebuie să-mi dați un premiu cu mămăligă! Sunt mai obosit că voi! Am fost sunat de jurnaliști de peste tot. Și cu ziare din Senegal, și de peste tot. Eu nu am văzut niciodată rasism în România. Lumea a fost șocată când a aflat ce am zis de România, e țara mea!

I-am explicat și lui Demba Ba. El a spus că nu a auzit nimic urat de la Coltescu, dar crede că nu trebuia folosit cuvântul 'negru' în stadion. El nu a zis că e rasism. A spus că nu poți să folosești cuvântul asta pe stadion. Și Sebi a înțeles lucrul asta. Nu cred că e problema mare, pur și simplu oamenii nu au înțeles. A fost un pic tare, așa, sânge de român, cald, așa!", a mai mărturisit N'Doye pentru sursa citată.

Reacția UEFA la afirmațiile arbitrului Sebastian Colţescu

UEFA a anunţat că va efectua „o anchetă aprofundată” după oprirea meciului dintre PSG și Istanbul Başakşehir, unde arbitrul Sebastian Colţescu a folosit expresia ”ăla negru”.

În minutul 16 al partidei, arbitrul Sebastian Colţescu i-a cerut centralului Ovidiu Hațegan să îi acorde un cartonaș galben antrenorului secund al formaţiei Istanbul Bașakșehir, pentru proteste după un fault comis pe teren.

Arbitrul român a folosit formula ”ăla negru” pentru a-l identifica pe antrenorul camerunez Pierre Achille Webo. Replica a fost auzită de acesta, care s-a arătat scandalizat.

Echipele s-au retras de pe teren, la scorul de 0-0.

„Rasismul şi discriminarea, sub toate formele, nu îşi au locul în fotbal”, a precizat UEFA într-un comunicat de presă postat pe Twitter, precizând că meciul să fie reluat miercuri seară, cu alți arbitri.