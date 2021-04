Bianca Andreescu ratează turneul WTA de la Madrid, după ce a fost testată pozitiv pentru Covid-19

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu a fost testată pozitiv pentru coronavirus, ratând, astfel, turneul WTA de la Madrid.

„După ce am fost testată negativ de două ori înainte de zborul meu către Madrid, am fost, din păcate, informată că am dat rezultate pozitive la sosire pentru Covid-19 și, prin urmare, nu voi juca la Madrid Open la sfârșitul acestei săptămâni”, a declarat ea pe Twitter, conform France24.

„Mă simt bine, mă odihnesc și continuu să urmez protocoalele de sănătate și liniile directoare de siguranță”, a mai afirmat Andreescu.

Acesta este încă un obstacol pentru tânăra de 20 de ani din Ontario, care s-a retras din finala de la Miami Open împotriva Ashleigh Barty, de rang înalt, luna trecută, după o accidentare la piciorul drept.

Andreescu, care a câștigat titlul de Open American în 2019 cu o victorie asupra marii americane Serena Williams în finală, a petrecut 15 luni pe margine, având o leziune la genunchi înainte de pandemia coronavirusului.

S-a întors în februarie la Australian Open, unde a căzut în seturi drepte în turul al doilea la Hsieh Su-wei din Taiwan.