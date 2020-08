BREAKING NEWS! Clubul Dinamo a fost cumpărat de spanioli. Ionuț Negoiță și noii investitori au semnat actele

Într-un final, clubul de fotbal Dinamo București a fost vântul spaniolilor, informează ProSport.

Pablo Cortacero a sosit marți seară în București, iar miercuri s-a întâlnit cu Ionuț Negoiță, cu care a vizitat mai multe stadioane. Printre acestea, Arcul de Triumf, care i-a făcut cu ochiul omului de afaceri spaniolului. Cortacero și Negoiță au semnat joi actele, iar în aceeași zi, noul investitor a făcut o vizită la LPF, pentru a-l cunoaște pe Gino Iorgulescu.

Potrivit sursei citate, spaniolii au cumpărat pachetul majoritar de acțiuni, de 70%, deținut de către Ionuț Negoiță.

Ionel Dănciulescu a confirmat tranzacția.

„Am fost de dimineață la club. Am stat pe la birouri, au venit și acești investitori spanioli la birourile de la hotel, unde Dinamo are sediul. Am aflat și eu că se va face această tranzacție, am primit și eu confirmarea că, până la urmă, această vânzare a avut succes.

Din ce știu eu, era o armată de avocați și de notari. Și din partea domnului Negoiță, și din partea spaniolilor. Cred că s-a parafat un act în sine. Nu știu mai multe detalii”, a spus Ionel Dănciulescu, la Digi Sport.

Mesajul lui Pablo Cortacero pentru fanii lui Dinamo București

În jurul orei 18:50, tranzacția a fost confirmată și pe pagina oficială de Facebook Dinamo București.

„Noul acționar majoritar al clubului nostru este, de astăzi, compania Benel International SA, reprezentată de domnul Pablo Cortacero (foto), anunță Dinamo București prin Biroul de presă.

Pentru prima oară în istoria de 72 de ani a clubului, Dinamo București intră sub patronajul unei societăți internaționale.

Prezentarea oficială a noului acționariat va avea loc în următoarele zile, evenimentul de presă urmând să fie comunicat prin intermediul site-ului oficial.

'Sunt bucuros să anunț, în numele companiei pe care o reprezint, că am finalizat această tranzacție cu reprezentanții clubului Dinamo.

Este o zi importantă pentru club, pentru suporteri, pentru familia Dinamo. Acest club merită mult mai mult decât a reușit în ultimii ani. Merită o echipă pentru performanță și sper să reușim promovăm Dinamo București în Europa prin rezultate importante în fotbalul românesc și în cupele europene. Sunt încrezător că împreună cu suporterii dinamoviști vom reuși să fim cei mai buni!'", este mesajul lui Pablo Cortacero, transmis prin www.fcdinamo.ro.

Cine este Pablo Cortacero, omul de afaceri interesat să cumpere Dinamo București



Pablo Manuel Fernandes Cortacero are afaceri importante în imobiliare. Acesta a jucat fotbal la nivel amator și a condus un club de amatori din Spania, CD Imperio. Pablo Cortacero vrea neapărat să se implice în „sportul rege". Înainte de a se interesa de clubul din Ștefan cel Mare, a mai avut două tentative. Echipele spaniole Almeria și Getafe au intrat în vizorul omului de afaceri.

Melero, omul de încredere al lui Cortacero, se cunoaște foarte bine cu Cosmin Contra, unul dintre oamenii care-i pune la punct pe spanioli cu informații despre „câini" și fotbalul intern.

Cosmin Contra, fost jucător la Dinamo, i-a prezentat lui Melero Marin, omul lui Cortacero, în termeni elogioși clubul Dinamo. Suporterii înfocați sunt marele atu al clubului din Ștefan cel Mare, a subliniat fostul selecționer.