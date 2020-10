Campionul european la lupte Alin Alexuc, diagnosticat cu Covid-19

Campionul european la lupte greco-romane Alin Alexuc-Ciurariu a fost diagnosticat cu Covid-19. Sportivul este asimptomatic și a făcut testul în vederea participării la Campionatele Naţionale de la Reşiţa.

Campionul european la lupte greco-romane Alin Alexuc-Ciurariu, infectat cu SARS-CoV-2





"Am auzit şi eu astăzi că a ieşit pozitiv la testarea pe care a făcut-o pentru a participa la Campionatele Naţionale de seniori, care se vor desfăşura la acest sfârşit de săptămână la Reşiţa. Nu am vorbit deocamdată cu secretarul general să ştiu o variantă oficială, pentru că nu noi, federaţia, facem testările, fiecare club în parte le face. Iar cu cei de la Dinamo nu am vorbit. Din informaţiile pe care le deţin în acest moment este singurul dintre sportivii care ar fi trebuit să participe la naţionale depistat pozitiv", a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu.



Preşedintele federaţiei consideră că perioada de inactivitate nu va afecta pregătirea sportivului pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar va influenţa antrenamentele pentru Campionatele Mondiale de la sfârşitul anului.



"Pregătirea pentru Jocurile Olimpice nu va fi afectată, dar cu siguranţă perioada de inactivitate va afecta participarea la Campionatul Mondial din luna decembrie de la Belgrad", a mai spus Răzvan Pîrcălabu.



Cristina Neagu s-a vindecat de coronavirus. La o săptămână de când a fost diagnosticată oficial cu Covid-19, în data de 6 octombrie, cea mai bună jucătoare de handbal din lume s-a întoars pe teren.

De altfel, toate jucătoarele de la lotul național au fost testate pentru SARS-CoV-2.Noi DEZVĂLUIRI BOMBĂ despre CONCEDIEREA lui Mihai Petre de la Românii au talent!

"Toate jucătoarele noastre au ieșit negativ la test, inclusiv Cristina Neagu", a declarat Remus Drăgănescu, președintele secției de handbal de la CSM, citat de gsp.ro.