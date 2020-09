Jucătoarea de tenis spaniolă Carla Suarez Navarro s-a retras de la US Open săptămâmna trecută, acuzând probleme de sănătate, iar marți, ea a anunțat că a fost diagnosticată cu Limfomul Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, pentru ca va face chimioterapie în următoarele 6 luni. La aflarea veștii șocante, Simona Halep i-a transmis un mesaj de încurajare.

Carla Suarez Navarro are doar 31 de ani, iar medicii spun că are mari șanse să învingă cumplita maladie.

"Am vrut să vă anunț că acum câteva zile am fost diagnosticată cu Limfom Hodgkin. Va trebui să trec prin șase luni de chimioterapie. Sunt bine și sunt pregătită să mă lupt cu provocarile care vor veni. Medicii spun că este în fază incipientă, este vindecabil şi de dimensiuni reduse. Vom interveni imediat și voi urma un tratament de chimioterapie pentru următoarele şase luni", a spus Suarez Navarro postat pe contul ei de Twitter, de pe patul de spital.

Alături de videoclipul ei, Suarez Navarro a mai scris: „Răbdarea și credința m-au îndrumat în carieră. Nu mă lupt cu un adversar ușor de învins, dar voi face tot ce-mi stă în putință. Singurul țel pe care îl am în an este să să urmez sfatul medicului, lăsând orice altă activitate pe planul doi”.

Simona Halep a ținut să o încurajeze pe adversara ei, diagnosticată cu cancer.

Carla. I’m so shocked and sad to read this news. I’m thinking of you and know that a strong and special person like you can get through this. Big kisses, Simo