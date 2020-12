Casa atacantului Paolo Rossi, spartă în timpul înmormântării acestuia

Locuința eroului italian al Cupei Mondiale din 1982, Paolo Rossi, a fost spartă în timpul slujbei de înmormântare a acestuia, de sâmbătă.

Înmormântarea fotbalistului a avut loc în orașul Vicenza din nord-est, după ce a murit joi, la vârsta de 64 de ani.

Casa atacantului Paolo Rossi, din Toscana, a fost spartă în timpul înmormântării acestuia

Agenția de știri italiană Ansa a declarat că soția lui Rossi, Federica Cappelletti, s-a întors acasă de la ceremonie pentru a afla că locuința lor din Toscana a fost spartă.

Un ceas aparținând lui Rossi și numerar au fost printre obiectele raportate furate.

Spargerea a fost raportată poliției și o anchetă este în curs, scrie BBC.

Rossi și familia sa locuiau într-o fermă din Poggio Cennina, o stațiune cu vedere la Val d'Ambra, la sud-est de Florența, unde Rossi conducea o companie de agricultură ecologică.

Moartea sa a declanșat o revărsare de durere în Italia, unde este considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători de atac din țară din toate timpurile.

A marcat 20 de goluri în 48 de prezențe pentru echipa națională italiană, inclusiv șase în timpul triumfului Cupei Mondiale a echipei din 1982.

La nivel de club, a fost un marcator prolific pentru Vicenza și Juventus, cu care a câștigat două titluri din liga Serie A.Au dat peste un aeroport părăsit acum 50 de ani. Au controlat zona şi... uluitor ce au mai găsit

Vicenza a fost locul unde mii de jelitori s-au adunat sâmbătă pentru a-și lua ultimul rămas bun de la Rossi.

Sicriul său a fost transportat la catedrala Santa Maria Annunciata de coechipierii săi din echipa câștigătoare a Cupei Mondiale din 1982, inclusiv Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini și Fulvio Collovati.

„Am pierdut nu doar un coechipier, ci și un prieten și un frate”, a spus Cabrini în timpul serviciului.

"Împreună am luptat, am câștigat și am pierdut uneori, ridicându-ne mereu chiar și în fața dezamăgirii. Am făcut parte dintr-un grup, din acel grup, din grupul nostru. Nu credeam că va pleca atât de curând", a adăugat el.

Înainte de înmormântare, sicriul lui Rossi a fost plasat la Stadio Romeo Menti din Vicenza, unde susținătorii au putut depune flori și a-și aduce omagiul.

Între timp, fotbaliștii au purtat banderole negre în memoria lui Rossi pentru meciurile de sâmbătă în Italia.

S-a păstrat un minut de tăcere înainte de lansare, cu fotografia lui Rossi proiectată pe ecrane mari cu cuvintele „Eroii nu mor niciodată” și „Ciao Paolo”.