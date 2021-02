Cătălina Ponor refuză să se vaccineze împotriva COVID-19. De ce se teme fosta mare campioană

Cătălina Ponor a anunţat că nu se va vaccina împotriva Covid-19, cel puțin deocamdată. Fosta mare gimnastă nu are încredere în serurile apărute până acum, fiind de părere că vaccinul ar putea conține substanțe care le-ar pune probleme sportivilor la testele antidopping.

"Mi se pare, în primul rând, că s-a obținut prea repede și, în al doilea rând, nu știm care sunt reacțiile adverse ale acestui vaccin. Se dau doar presupuneri și e bine să ne informăm despre acest vaccin. Mai aștept. Am răbdare", a transmis sportiva.

Ponor consideră că, în viitor, toţi sportivii vor fi nevoiţi să se imunizeze, fie că vor sau nu, iar serul le-ar putea crea probleme.

"O să se ajungă la presiuni de genul „vrei să mergi la Jocurile Olimpice, te vaccinezi, ești obligat". Nu… lasă sportivul, sau doctorul sportivului, să decidă el, pentru că, Doamne ferește, există o substanță prin care poți fi testat pozitiv. Ce faci? Pui munca sportivului în pericol, iar asta nu poate fi normal. Poate să fie o problemă acest vaccin", a mai adăugat Cătălina Ponor.

