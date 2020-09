Câte trofee WTA a câștigat Simona Halep de-a lungul carierei

Simona Halep a câștigat, luni, pentru prima dată turneul de la Roma, după ce sportiva din Cehia Karolina Pliskova s-a retras în setul doi, la 6-0, 2-1 pentru româncă. Astfel, Halep ajunge la 22 de trofee câștigate în circuitul WTA.







Simona Halep, numărul doi mondial, a câștigat turneul de la Roma după ce adversara din finală, Karolina Pliskova, a abandonat. În momentul întreruperii meciului, românca era clar în avantaj, conducea 6-0, 2-1! Cehoaica nu a mai putut continua partida din cauza unor probleme la spate.

"A fost bine să joc din nou cu public. Vă mulţumesc că aţi venit, a fost o energie bună care a venit din tribune. Vreau s-o felicit pe Karolina. Ştiu că nu aşa ţi-ai dorit să închei o finală, dar poate ne întâlnim în altă finală, la Roland Garros. După două finale, în sfârşit am putut să câştig acest trofeu WTA. Bine că am şi acest trofeu în braţe, am reuşit să-l câştig. Vreau să le mulţumesc organizatorilor. V-aţi descurcat bine în acest context al pandemiei. Vă mulţumim pentru efortul şi rădbarea pe care le-aţi avut, domnului director al turneului şi staffului dânsului", a spus Simona Halep, după câștifarea celui de al 22-lea trofeu WTA.

Românca de 28 de ani a încasat în urma victorie de la Roma o sumă importantă de bani: 205.190 de euro. În plus, sportiva din Constanța a acumulat și 900 de puncte WTA.

Pe lângă toți acești bani, vestea bună pentru Halep este că, în cazul unei victorii la Roland Garros, românca va redeveni numărul 1 WTA. Simona poate profita de faptul că Ashleigh Barty, prima în topul WTA, nu va mai juca deloc în 2020.



Simona Halep, câștiguri peste 30 de milioane de euro din tenis

Cu premiul de la Roma, Simona Halep a ajuns la câștiguri de 30,7 milioane de euro de-a lungul carierei sale în tenis.

În total, Halep a ajuns la 22 de titluri WTA cucerite.

Halep a câştigat turneele de Grand Slam de la Roland Garros (2018) si Wimbledon (2019), pierzând anterior alte trei finale: două la Roland Garros (2014, 2017) şi una la Australian Open (2018).

A disputat şi finala Turneului Campionilor (2014).

Ea a câştigat la simplu de-a lungul carierei 22 turnee şi a mai disputat alte 17 finale, fiind cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României.

Simona Halep a fost antrenată de la o vârstă fragedă de Ioan Stan, un antrenor de tenis din Constanţa. Halep a mai fost antrenată şi de Firicel Tomai, Andrei Mlendea şi Adrian Marcu. Din ianuarie 2014 până la finele anului, ea a fost antrenată de către Wim Fissette, fostul antrenor al lui Kim Clijsters şi al lui Sabine Lisicki. De la sfârşitul anului 2014 Simona Halep a fost antrenată de Victor Ioniţă, fostul antrenor al Soranei Cîrstea. Simona Halep a fost antrenată de Darren Cahill, începând, oficial, din ianuarie 2016. În 2019, ea l-a avut ca antrenor pe Daniel Dobre, deoarece Darren Cahill a ales ca după cei 4 ani (2015-2018) în care a ajutat-o pe Simona Halep din toate punctele de vedere, să se retragă din cariera de antrenor profesionist pentru un an, dorind să îşi petreacă timpul alături de familie. În toamna anului 2019, ea a anunţat revenirea lui Darren Cahill ca antrenor,şi cei doi au început să lucreze împreună la Turneul Campioanelor din 2019. Teo Cercel este preparatorul ei fizic, cei doi lucrând împreună încă din perioada când ea era la juniorat.