Câți bani a câștigat Simona Halep la Roland Garros. Averea ei a ajuns în 2020 la circa 37 de milioane de dolari

Simona Halep a cedat surprinzător în optimile French Open 2020, când a fost învinsă categoric de Iga Swiatek din Polonia, într-un meci încheiat după nici o oră și 10 minute cu doar trei ghemuri în dreptul româncei noastre. Chiar și în ciuda eliminării aparent premature de la Roland Garros, a doua tenismenă a lumii revine acasă cu 459.000 de euro după participarea la turneul parizian de Grand Slam. Potrivit WTA, ca urmare a performanțelor sportive, averea ei a ajuns în 2020 la circa 37 de milioane de dolari.

Averea obținută de Simona Halep din tenis a ajuns la circa 37 de milioane de dolari în 2020. Câți bani a câștigat la Roland Garros

Conform Pro Sport, ediția din 2020 a prestigioasei competiții de la Roland Garros este dotată cu o contribuție financiară în valoare de 38 de milioane de euro, în scădere cu 0,93% comparativ cu ediția precedentă. Astfel, după ce a ajuns până în optimile de finală ale French Open, Simona Halep a plecat acasă cu 459.000 de euro.

„A fost un an fantastic, cu toate greutățile pe care le-am avut, nu vreau să ruinez totul doar pentru un meci. Desigur, nu este ușor de acceptat, dar sunt obișnuită cu momentele dificile, așa că voi mânca o ciocolată și sper ca mâine să fiu mai bine. Ea a jucat excepțional, a fost peste tot, a lovit puternic, a fost meciul ei", a afirmat Simona Halep, la conferința de presă, potrivit Eurosport.

Tot atunci, ea fost protagonista unui nou moment de sinceritate. Întrebată de jurnaliști cu ce rămâne după acest sezon 2020, unul marcat de pandemia de COVID-19, Simona Halep a explicat că rămâne „cu bucuria că am putut să jucăm tenis”. Dintre victoriile sale din acest an, ea a scos în lumină triumful de la Roma.

„Sinceră să fiu, după 2020 rămân cu bucuria că am putut să jucăm tenis. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici, pe zgura de la Paris. M-am distrat, chiar dacă m-am și plictisit în camera de hotel. A fost minunat să am parte de câteva meciuri pe zgură, iar faptul că am câștigat Roma este cel mai frumos moment din acest an pentru mine (zâmbește). Când ajung acasă vreau să mă odihnesc, să mă plimb pe străzi pentru că aici am fost foarte plictisită. Voi sta cu familia mea și mă voi bucura de tot timpul liber pe care-l voi avea pentru că sunt foarte fericită cu modul în care am jucat anul acesta, voi sărbători pentru asta, nu voi ruina totul doar pentru un meci sau două”, a afirmat a doua tenismenă a lumii.

Românca a câștigat deja mai multe trofee în 2020 decât în 2019, și anume Openul Italian, Praga și Dubai. În acest an, ea a pierdut o singură dată pe zgură, duminică, și de două ori pe hard, cu Aryna Sabalenka și Garbine Muguruza.