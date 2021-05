Câți bani va primi Marius Șumudică la FCSB. Gigi Becali a anunțat detaliile contractului

Miercuri seară, Gigi Becali a uimit întreg fotbalul românesc prin aducerea lui Marius Șumudică pe banca FCSB. Antrenorului revenit din Turcia i s-a oferit un contract de nerefuzat pentru România.

„Eu știu că am bătut palma, i-am dat lui Argăseală contractul și mâine trebuie să îl semneze. Acum o oră am mai discutat cu Vali termenii contractului", a povestit Becali pentru ProSport.

Câți bani va primi Marius Șumudică de la Gigi Becali, la FCSB

Patronul vicecampioanei a anunțat detaliile contractului, care va avea o durată de trei ani de zile.

„Va lua 500 000 de euro pentru calificarea în grupele Champions League, iar 200.000 pentru grupele Europa League.

Pentru calificarea în grupele Conference League, va lua 25 de mii. 1 milion de euro va fi rezilierea contractului. Lotul e bun. Mai vreau trei-patru jucători", a dezvăluit Gigi Becali pentru sursa citată. Latifundiarul din Pipera nu a precizat, însă, și salariul de bază pe care-l va încasa fostul rapidist.

Contestat de suporterii FCSB pentru trecutul la Rapid, Marius Șumudică a declarat că este dispus să-și asume mari riscuri pentru a cuceri din nou trofee.

„E clar că îmi voi pierde mulți susținători, mulți prieteni, dar mă gândesc la familia mea, la tot ceea ce am trăit, la cât am suferit. Cred că e momentul să mă întorc în fotbalul românesc. Nu mai contează banii, am o situație financiară OK. Mi-e foame de trofee, de performanță", a declarat „Șumi".