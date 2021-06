Câți suporteri străini vor veni la București, pentru meciurile de la EURO

România nu s-a calificat la EURO, dar va găzdui trei meciuri ale altor selecționate, pe Arena Națională, din Capitală. Guvernul a reușit să termine o mare parte a proiectelor promise, datorită blocajului creat de COVID, care a determinat amânarea evenimentului sportiv.

Florin Șari, manager de proiect din partea FRF, se așteaptă ca 60% dintre suporterii care vor fi prezenți la meciurile din grupă să fie străini.

În schimb, românii și-au exprimat un interes foarte mare pentru partida din optimi.

„Dacă ne referim strict la străinii pe care îi luăm în considerare, ponderea celor care vor veni la cele trei meciuri din grupe este de peste 60%. Din cele aproximativ 13.000 de locuri avute la dispoziție de noi pentru spectatori, în jur de 60% până la 65% la meciurile din faza grupelor sunt cetățeni străini.

Și dintre românii deținători de bilete avem cote importante de non-bucureșteni, adică locuitori ai Brașovului, ai Constanței... O altă informație pe care o deținem este că la meciul din optimile de finală se inversează proporțiile, există un foarte mare interes al românilor pentru meci, interes care ne-a fundamentat solicitarea de creștere a capacității. Este foarte mare interes, iar Bucureștiul va avea de beneficiat", a declarat Șari.

Răzvan Mitroi, responsabil de comunicare, crede că transmisiunea va fi extrem de spectaculoasă, dotată cu 36 de camere și un elicopter. Alexandru Candea, manager operațional, a declarat că stadionul îi va surprinde pe spectatori.

„O să fiți aproape șocați când o să vedeți cum arată din interior cum s-a transformat pentru acest eveniment festiv", a declarat Candea.

Euro 2020, la Bucureşti. Programul meciurilor găzduite de Arena Naţională

România va găzdui 3 partide din faza grupelor și un meci dintr-o optime de finală.

13 iunie, Austria - Macedonia de Nord (19:00, Bucureşti, Grupa C);

17 iunie, Ucraina - Macedonia de Nord (16:00, Bucureşti, Grupa C);

21 iunie, Ucraina - Austria (19:00, Bucureşti, Grupa C);

28 iunie, optime de finală: 1F - 3A/B/C (22:00, Bucureşti).

Gică Popescu: Mă voi mândri mereu că am contribuit ca țara noastră și Bucureștiul să fie la un nivel înalt

Gheorghe Popescu, căpitanul „Generației de Aur”, a precizat că miercuri a avut loc ultima întâlnire a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020, competiția care debutează vineri, 11 iunie, cu partida disputată pe Stadio Olimpico din Roma între Italia și Turcia.

„Astăzi (miercuri, n.r.) a fost ultima întâlnire a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020, înainte de startul competiției. A fost o onoare și o provocare pentru mine să coordonez cel mai interesant și mai complex proiect sportiv organizat de România. Prima ședință a fost în februarie 2018. Au fost zeci de ședințe. Dincolo de numărul lor, le țin minte pe fiecare”, a scris Gică Popescu, miercuri, pe Facebook.

Fostul mare fundaș spune că se va mândri mereu că a contribuit pentru ca România și Bucureștiul să fie în rândul țărilor și orașelor ce vor găzdui turneul final.

„În cariera mea, pe lângă trofeele interne și internaționale câștigate cu echipele de club, și cele 116 meciuri pentru echipa națională, mă voi mândri mereu cu faptul că am contribuit ca țara noastră și Bucureștiul să fie la un nivel înalt, in rândul țărilor și al orașelor care vor găzdui acest turneu final de Campionat European. Am lucrat în acești 3 ani și jumătate alături de reprezentanții Guvernului, ai Companiei Naționale de Investiții și de partenerii săi, ai Federației Române de Fotbal și Primăriei Capitalei. Tuturor, le mulțumesc!”, a adăugat Gică Popescu.