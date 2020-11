Cazurile de COVID-19 se extind în rândul sportivilor din România: Zeci de teste pozitive, la loturile de handbal

Pandemia de coronavirus devine tot mai îngrijorătoare pentru sportul românesc. Cazurile de COVID-19 s-au multiplicat în sporturile de echipă, ultimele vizate de situația epidemiologică fiind mai multe echipe de volei masculin și feminin.

Mai multe echipe de handbal au înregistrat zeci de cazuri de coronavirus

Explorări Baia Mare și SCM Craiova au anunţat câte 11 cazuri de testări pozitive în loturi, chiar înainte de a disputa meciuri mportante. Explorări Baia Mare urma să debuteze în Divizia A, iar SCM Craiova s-a testat după al doilea turneu al Ligii Naţionale.

Conform regulamentului, Explorări Baia Mare va pierde ambele meciuri de la turneul de la Bucureşti, cu 0-3, unde se va mai juca o singură partidă, între Ştiinţa Bucureşti şi Universitatea Cluj (vineri), scrie news.ro.

Şi la volei feminin sunt două echipe care nu participă la turnee din aceleaşi motive: CSM Lugoj şi Universitatea Cluj.

Şi SCM Craiova are 11 cazuri după turneul de la Sfântu Gheorghe, de unde şi Gloria Bistriţa s-a întors cu 20 de situaţii similare.

De asemenea, SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat că şi antrenorul Florentin Pera a fost testat pozitiv, în condițiile în care echipa are deja amânat şi meciul din Liga Campionilor cu Buducnost şi se află sub semnul întrebării participarea sa la etapa a VI-a, din 11-12 noiembrie, la Bucureşti.

Evoluția epidemiologică, tot mai îngrijorătoare

Situația epidemiologică din țară devine tot mai îngrijorătoare, motiv pentru care autoritățile au dispus noi restricții. În ceea ce privește activitățile sportive, una dintre măsurile anunțate de ministrul Ionuț Stroe se referă la folosirea testelor rapide pentru depistarea cazurilor de coronavirus.

Începând de luni, se va reveni la declarația pe propria răspundere pentru circulația pe timp de noapte.

De asemenea, pe timpul nopții vor fi închise magazinele, dar nu și farmaciile și benzinăriile. Premierul a mai spus că, în această perioadă, târgurile și piețele agroalimentare vor fi închise, iar școlile vor trece în sistem online indiferent de rata de infectare cu coronavirus.

Creșele și afterschool-urile vor rămâne deschise. Evident, petrecerile vor fi interzise. Tot în această perioadă, este foarte mult încurajată munca de acasă, acolo unde se poate. Unde nu e posibil, angajatorii sunt încurajați să stabilească orare de lucru decalate, ca angajații să nu se aglomereze în mijloacele de transport.