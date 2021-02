Ce avere are Gheorghe Hagi și câți bani a investit „Regele” în proiectul „Viitorul”

Gheorghe Hagi se numără cu siguranță printre cei mai cunoscuți români, dar este și unul dintre cei mai înstăriți, având o avere impresionantă. Milionar în euro, „Regele” n-a uitat de sportul care l-a consacrat și a realizat un proiect de succes la Viitorul – în cei doar câțiva ani de la înființare, clubul din Ovidiu a reușit să câștige campionatul României de fotbal și s-a dovedit a fi o adevărată pepinieră pentru selecționatele naționale indiferent de categoria de vârstă, dar și pentru diverse cluburi.

Averea lui Gheorghe Hagi. „Regele” se numără printre cei mai bogați români din sport

Revista Capital a întocmit un Top 300 al celor mai bogați afaceriști din România în 2020, iar printre ei se regăsec și mai multe nume grele din sport. Hagi, poate cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, a fost plasat pe poziția a 254-a, cu o avere estimată la 29 de milioane de euro – fotbalul și imobiliarele sunt cele mai importante afaceri ale „Regelui”, potrivit Prosport.ro.

Echipa Viitorul Constanța a devenit campioana României la fotbal în 2017, la doar șapte ani de la înființare, iar reușita a stârnit un val de entuziasm în fotbalul românesc. În plus, clubul din localitatea Ovidiu s-a dovedit un adevărat furnizor de jucători pentru echipele naționale, contribuind într-o mare măsură inclusiv la succesul înregistrat de selecționata U21 la Europeanul de Tineret din Italia, 2019.

Viitorul Constanța, un proiect de succes. Hagi: „90% din banii câștigați din fotbal i-am băgat în acest club”

Gheorghe Hagi a mărturisit că a investit la club 90% din banii câștigați în fotbal. Pentru că fotbalul i-a dat „tot”, spune „Regele”.

„90% din banii câștigați din fotbal i-am bagat în acest club. Pentru că fotbalul mi-a dat tot. Pentru mine, e munca nu banul. Mie îmi place să muncesc și să produc. Sunt cine sunt datorită fotbalului. Din placere s-a transformat în iubire, iar acum e pasiunea mea să ajut acești tineri să ajungă mari”, a spus fostul mijlocaș la Telekomsport.

În vara lui 2020, Gheorghe Hagi a demisionat de pe banca tehnică a echipei Viitorul, iar clubul ar putea intra într-o nouă eră.

„Eu mi-am îndeplinit toate obiectivele. Am luat-o de la zero și în zece ani mi-am îndeplinit toate obiectivele. Trebuia să ies de pe bancă și să creez un nou proiect. Vreau un nou proiect pentru următorii zece ani. Sper să fie la un nivel mai bun", a declarat Gică Hagi, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, potrivit Digisport.

Noul proiect, a explicat Hagi, presupune atragerea de oameni puternici din punct de vedere financiar, care să preia din acțiunile clubului. „Regele” a subliniat că își dorește parteneri „puternici și serioși” ca el, pentru susținerea clubului, „această Academie care produce pentru România”.

„Eu am ieșit de pe bancă pentru a lucra administrativ și a încerca să devenim mai puternici. Clubul nu cred că poate să devină mai puternic cu mine acționar! Mie nu-mi place în partea administrativă. Ca să devină clubul mai puternic, eu, Gheorghe Hagi, îmi doresc să am parteneri cu care să fac ca acest club să fie mai bun. Adică să vindem acțiunile! Discuții tot ies de doi, trei ani. Îmi doresc să se facă ceva pentru că unde sunt mai mulți puterea crește și așa o să devenim mai buni și mai puternici. Putem să ne dezvoltăm pe termen mediu și lung, nu de azi pe mâine. Dacă nu, echipa va rămâne cu bugetele pe care le avem, cât timp vom putea. Peste tot e criză! Dacă Real Madrid și Barcelona au scăzut, toți suntem afectați de această pandemie! Nu vând acțiunile doar ca să vând și că a început pandemia. Acest gând îl am de trei ani", a mai spus Gheorghe Hagi.