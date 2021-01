Ce note au obținut Mirel Rădoi și Adrian Mutu la cursurile de antrenori pentru licența PRO

Mirel Rădoi și Adrian Mutu, selecționerii naționalei de seniori și de tineret, abia la finalul lui 2020 au devenit antrenori recunoscuți din punct de vedere legal, cu licența pro. PlaySport a anunțat notele cu care au absolvit aceștia „școala de antrenori".

Mirel Rădoi a obținut cel mai mare calificativ dintre toți cei 19 cursanți. 9,61 a primit selecționerul României, urmat de Adrian Mutu, cu 9,60.

Printre cursanți s-au numărat foști de colegi de generație ai celor doi și o femeie: Octavian Chihaia, Dorin Goian, Marius Măldărășanu, Florin Bratu, Nicolae Grigore, Costin Curelea, Cristian Todea, Dinu Todoran, Nicolae Croitoru, Irina Giurgiu etc.

Irina Giurgiu, prima femeie cu licența pro din România

Pentru Irina Giurgiu, experiența la școala de antrenori a fost o experiență unică. În vârstă de 30 de ani, este antrenor în cadrul FRF, la feminin.

„Într-adevăr, aici la licența PRO a fost ceva neașteptat. Nu-mi venea să cred că am ajuns atât de de parte și am colegi celebri lângă mine. La început a fost mai grea acomodarea, pentru că aveam lângă mine colegi pe care îi văzusem doar la televizor. Mă gândeam că probabil nu mă vor accepta în grup sau vor face comentarii la adresa mea, dar nu a fost așa. Chiar am avut un grup foarte unit la licența pro", a declarat antrenoarea pentru PlaySport.