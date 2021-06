Ce părere are Edi Iordănescu despre aducerea lui Marius Șumudică la CFR Cluj

După ce a câștigat titlul cu CFR Cluj, Edi Iordănescu a luat o decizie pe care mulți suporteri nu și-o pot explica. Nici fostul antrenor al ardelenilor nu a lămurit lucrurile, pentru că nu a fost prea explicit. În prezent, trupa din Gruia se bazează pe Marius Șumudică, colericul tehnician care a declarat că are „foame de trofee".

Edi Iordănescu este de părere că aducerea lui Marius Șumudică este o decizie inspirată a șefilor din „capitala Ardealului".

„Am vorbit cu el după ce a mers, înainte am vorbit cu el când încă nu știa că va veni o astfel de propunere. Am discutat puțin amical. Nu știu ce să spun, nu vreau să vorbesc în numele lui Șumi. I-am spus că îi urez baftă, este un club extrem de greu, bine structurat, sunt oameni profesioniști, în frunte cu patronul. Așteptările sunt la parametri maximi, știam că sunt pretenții foarte mari. Șumi este un antrenor care a demonstrat că poate să se descurce, are viziunea lui.

Știam lucrurile bune și foarte bune dar le știam și pe cele care trebuie îmbunătățite. Dacă aș fi continuat, lucrurile ar fi trebuit făcute într-o anumită filosofie. Șumi are viziunea lui, va încerca cu metodele lui să țină nivelul ridicat. Cum am spus, la CFR nu te așteaptă nimeni", a declarat Edi Iordănescu pentru Digi Sport.

Explicația lui Edi Iordănescu pentru despărțirea de CFR Cluj

Fostul antrenor al campioanei a declarat că a plecat de la CFR din cauza „diferențelor de viziune" cu conducerea, deși Neluțu Varga își luase angajamentul față de suporteri că relațiile dintre management și tehnic sunt foarte bune, iar scenariul despărțirii nu intră în calcul.

„Acum, pentru o continuare a colaborării ar fi fost nevoie ca anumite condiții să se îndeplinească și viziunea să fie una comună. Eu știu, însă, că la CFR Cluj este un patron care face eforturi majore pentru a susține condiții foarte bune la echipă, un președinte care tot timpul știe ce are de făcut, un profesionist desăvârșit, care are în spate oameni inteligenți, alături de care poate să muncească și să reconstruiască viitorul echipei. Rămâne de văzut ce ne va oferi Dumnezeu fiecăruia dintre noi!", a declarat Iordănescu într-un interviu pentru LPF.