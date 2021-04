Ce șanse mai are România să se califice la Campionatul Mondial din 2022, după înfrângerea umilitoare cu Armenia

După înfrângerea dramatică suferită de România, 3-2 în fața Armeniei, la Erevan, respectiv după prestațiile și rezultatele neconvingătoare ale „tricolorilor", din ultimele luni, se discută aprins despre noi schimbări, în paralel cu evaluarea șanselor naționalei noastre de a se califica la Campionatul Mondial din 2022.

După meciurile cu Macedonia (victorie pentru România, 3-2), Germania (meci pierdut de România, cu 0-1) și înfrângerea suferită în fața Armeniei, trupa lui Mirel Rădoi a reușit să strângă doar 3 puncte. Astfel, Armenia este lider în grupa J de calificare, cu 9 puncte, urmată de Macedonia de Nord, cu 6 puncte, Germania, 6 puncte, România, 3 puncte, Islanda, 3 puncte, Liechtenstein, 3 puncte.

În urma startului dezastruos al României, casele de pariuri îi notează pe tricolori cu cea de-a treia șansă pentru câștigarea grupei. Primul loc duce direct la Mondial, iar poziția a doua trimite la un dublu baraj, un obiectiv mai accesibil. Însă, pentru că România este în acest moment foarte fragilă, chiar și locul al doilea pare un țel extrem de complicat.

Ce spun casele de pariuri despre șansele României de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar 2022

Am consultat mai multe site-uri de pariuri, pentru a determina șansele echipelor din grupa J, pentru calificarea la Mondialul din Qatar.

Deși Germania este pe locul secund, după înfrângerea suferită cu scorul de 2-1 în fața Macedoniei, rămâne în continuare marea favorită, cu o cotă de 1.17, în timp ce România are o cotă de 14, la egalitate cu Armenia. Macedonia are o cotă de 10 pentru câștigarea grupei. Islanda are o cotă de 40, iar Liechtenstein de 2.000.

La o altă casă de pariuri, România are cea de-a treia șansă, cu o cotă de 15, înaintea Armeniei - 25 și Liechtenstein - 1.000, dar în spatele Germaniei - 1.14 și a Macedoniei - 10.

Cât despre șansele la locul al doilea, această misiune rămâne destul de complicată pentru România, care mai are de jucat o dată cu Armenia, Macedonia și Germania și de două ori cu Islanda și Liechtenstein. Mai sunt 7 meciuri și 21 de puncte în joc. Matematic, există șanse, inclusiv pentru câștigarea grupei, însă jocul modest prestat de națională, în special în compartimentul defensiv, nu oferă prea multe perspective pozitive.

De asemenea, de șansele ocupării unui loc onorabil în grupă va depinde și o eventuală strategie care va fi implementată în cazul în care Mirel Rădoi va fi înlocuit de un alt selecționer. Marius Șumudică, Dan Petrescu, Gică Hagi, Cosmin Olăroiu, Victor Pițurcă, Ioan Andone și Răzvan Lucescu se numără printre antrenorii bine cotați care sunt liberi de contract. Mircea Lucescu și Ladislau Boloni ar fi alte două variante importante de luat în calcul, care se află sub contract cu echipe de club, însă care au parte de tensiuni la Dinamo Kiev, respectiv Panathinaikos, ce le-ar putea forța plecarea. Mircea Rednic, antrenor cu experiență internațională, aflat sub contract cu Viitorul Constanța, ar fi încă o variantă. În total, 10 nume „grele".

De asemenea, există și suporteri care-l vor pe Laurențiu Reghecapf, tot liber de contract.

Șanse infime de calificare la Mondialul din 2022 pentru naționala României

În eventualitatea în care totuși, naționala va prinde locul al doilea, al avea un traseu infernal la dublul baraj. Din cele 11 adversare posibile, având în vedere ultimele prestații, „tricolorii" ar fi outsideri.

Iată posibilii adversari ai României la baraj, echipele care au cele mai mari șanse de a ocupa locul al doilea în grupele de calificare pentru Mondialul din Qatar.

Grupa A: Serbia;

Grupa B: Suedia;

Grupa C: Elveția;

Grupa D: Ucraina;

Grupa E: Cehia;

Grupa F: Austria/Scoția;

Grupa G: Turcia;

Grupa H: Rusia;

Grupa I: Polonia;

Nations League: Țara Galilor și Ungaria.

Calendarul României în preliminariile CM 22

25 martie 2021. România - Macedonia de Nord, 3-2

28 martie 2021. România - Germania, 0-1

31 martie 2021. Armenia - România, 3-2

2 septembrie 2021. Islanda - România

5 septembrie 2021. România - Liechtenstein

8 septembrie 2021. Macedonia de Nord - România

8 octombrie 2021. Germania - România

11 octombrie 2021. România - Armenia

11 noiembrie 2021. România - Islanda

14 noiembrie 2021. Liechtenstein - România