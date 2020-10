Ce scrie presa internațională despre Naționala României după înfrangerea umilitoare din meciul cu Norvegia

Naţionala României a suferit o înfrângere dezastruoasă în partida cu Norvegia, în etapa a 3-a din Liga Naţiunilor.

Nordicii s-au impus cu 4-0, cu toate că Mirel Rădoi a efectuat nu mai puțin de 7 modificări în echipa de start față de partida pierdută cu Islanda.

Ce scrie presa internațională despre meciul România – Norvegia

În ciuda acestei victorii, presa norvegiană critică și echipa națională de fotbal pentru ratarea calificării la Euro.

„Acest 4-0 a fost total diferit față de ce am arătat în play-off. Totuși, România e mult mai slabă ca Serbia. Ødegaard și Haaland sunt cei mai buni jucători ai noștri. Cu adversari ca România, ei par cei mai buni din lume” a ironizat cotidianul Dabladet echipa României

Practic, norvegienii nu s-au mai calificat la Euro sau la Campionatul Mondial de 20 de ani.

„Trei puncte în Liga Națiunilor contra unei formații mediocre pot fi folosite doar ca luminița din tunel. Nu suntem în finala barajului. Calificarea la Euro ne-ar fi făcut să uităm toate slăbiciunile, toate problemele, dar nu suntem acolo, nu suntem suficient de buni. A fost amuzant să-i vedem pe băieți cu România, și 4-0 a fost prea puțin. Adevărul e că mai avem un drum lung de făcut”, a continuat publicația, citată de GSP.

„Cu tot respectul, România nu se compară cu Serbia. Iar jucătorii nu se pot bucura de victoria clară cu noi. Mă simt de parcă suntem blestemați. E frustrant, sunt furios chiar, că am evoluat astfel cu românii și nu cu sârbii. Cel puțin, ne-am eliberat acum, deși puteam învinge cu 7-0", a punctat și selecționerul Lars Lagerbäck.

O altă pubicație de la Oslo, Aftenposten, a notat că că numai 16 nordici au reușit un hat-trick la națională după Al Doilea Război Mondial. Ultimul, Haaland, în meciul cu România.