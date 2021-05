Ce se întâmplă cu Edi Iordănescu, după ce a câștigat titlul cu CFR Cluj. Anunțul patronului Nelu Varga

Foto: Look TV

În ultimele săptămâni s-au intensificat zvonurile cu privire la o posibilă despărțire a lui Edi Iordănescu de CFR Cluj. Proaspăt campion după victoria cu 1-0 în fața celor de la FC Botoșani, tehnicianul în vârstă de 42 de ani este încurajat de șefii clubului ardelean să rămână la echipă.

Nelu Varga a anunțat că nu se pune problema ca Edi Iordănescu să plece de la CFR Cluj, după marele succes. Ardelenii au câștigat al patrulea titlu consecutiv de campioană în Liga 1.

„Dacă vrea să stea zece ani, atât va sta. Nu se pune problema să plece. El a simțit că nu toți jucătorii sunt implicați suficient și a vrut să-i motiveze. Acesta a fost substratul declarațiilor sale. Clubul nostru a oferit tuturor antrenorilor condiții cum nu cred că mai sunt în România. Facem efort pentru a le crea cele mai bune condiții", a declarat Varga pentru ProSport.

Succesul celor de la CFR Cluj, recunoscut de FCSB

Gigi Becali și-a felicitat rivalii pentru cel de-al șaptelea titlu de campioană câștigat în Liga 1.

„Haideți să facem o comparație între meciul nostru cu Clinceni și meciul lor din această seară. Noi am avut 1-0 și am primit două goluri de la Clinceni. CFR a dat un gol, apoi a dat război. Îi felicit pe cei de la CFR, merită campionatul. Luptă, nu te lasă să te apropii de poarta lor!. Noi am avut prea multă emoție. Ai noștri au fost mai buni când n-aveau presiune. Dacă Academica Clinceni îți dă două goluri și te domină, n-ai cum să iei titlul.

Și norocul face parte din fotbal, mai ales când ei dau gol în minutul 93, că sare mingea din nisip sau că doarme portarul meu. Nu putem, n-avem cum. Ei îl au pe Arlauskis care salvează în ultima secundă, iar noi îl avem pe Andrei Vlad”, a declarat Becali pentru DigiSport.