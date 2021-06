Cea mai tare parodie după gestul lui Ronaldo de la EURO, realizată de Patrice Evra (VIDEO)

Gestul lui Cristiano Ronaldo din timpul unei conferințe de presă de la EURO, preluat apoi și de către Paul Pogba, a provocat un impact major în mass-media și social media. Mulți i-au felicitat pe cei doi jucători, alții au parodiat cele două momente virale.

Printre cei care au tratat episodul lui CR7 într-o manieră comică se numără Patrice Evra, fost coleg cu portughezul la Manchester United. Francezul, care s-a retras din activitate, este cunoscut drept unul dintre cei mai carismatici sportivi din lume.

Evra a postat un videoclip haios pe pagina sa de Instagram, în care a apare alături de o narghilea și niște sticle de alcool, dar și cu o salată, o sticlă de lapte și două periuțe de dinți.

Sponsorii și UEFA, deranjați de gesturile lui Cristiano Ronaldo și Paul Pogba

Jucătorii de la EURO sunt avertizați de organizatori, ca în timpul conferințelor, să nu mai dea la o parte obiectele puse la dispoziție de sponsori.

Joi, UEFA a reamintit echipelor participante că „aceste parteneriate sunt destinate organizării turneului şi pentru a asigura dezvoltarea fotbalului în toată Europa, în special pentru tineri şi femei".

Managerul competiţiie, Martin Kallen, a asigurat că problema principală a fost gestul lui Ronaldo, dar că există o oarecare înţelegere faţă de jucătorii care adoptă acest comportament, faţă de alcool, din motive religioase.Până în prezent, UEFA nu a luat nicio măsură disciplinară.

Patrice Evra „a forțat nota" și cu soția lui Răzvan Raț

Francezul este prieten cu Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, dar și cu românul Răzvan Raț. Evra și fostul jucător de la Șahtior și West Ham s-au întâlnit de curând. Raț a povestit că fostul căpitan al Franței este la fel de glumeț și în realitate, așa cum se manifestă în spațiul virtual.

„(...) Apropo de Monte Carlo, mai mult decât cu Zlatan am stat cu Evra. Cu el am stat mai mult și la masă și la pahare și la cafele. Pe rețelele sociale e activși e și puțin plecat așa puțin... Am vorbit și de România cu el. S-a uitat așa la soția mea și a zis că e bine...", a declarat Răzvan Raț, pentru DigiSport.