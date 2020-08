Cei mai titraţi jucători de dublu din istoria tenisului spun „ADIO”! De ce se retrag frații Bryan

Gemenii americani Bob şi Mike Bryan, cei mai titraţi jucători de dublu din istoria tenisului, pun capăt carierelor, după 22 de ani.

Anunțul retragerii vine chiar înainte de US Open, Grand Slam la care aceștia au debutat, în 1995.

Frații Bryan se retrag din tenis

Fraţii Bryan, 42 ani, au câştigat 119 titluri de-a lungul carierei, un record în era tenisului profesionist, 16 Grand Slam-uri, 39 turnee ATP Masters 1000 şi 4 trofee în Turneul Campionilor.

Cei doi erau pe locul I în clasamentul ATP la dublu timp de 438 săptămâni, la JO 2012 de la Londra au cucerit aurul olimpic, iar în 2007 au contribuit la succesul SUA din Cupa Davis.

În ultimul lor turneu, Delray Beach Open (februarie 2020), chiar înaintea opririi turneului din cauza COVID-19, fraţii Bryan au câştigat ultimul lor titlu.

„Simţim că e momentul potrivit să ne retragem. Am petrecut peste 20 de ani în ATP, iar acum privim înainte spre un nou capitol al vieţii noastre. Ne simţim binecuvântaţi că am putut juca dublu aşa de mult timp. Suntem recunoscători că am avut oportunitatea să jucăm la începutul anului şi ne luăm la revedere de la fani'', a declarat Mike Bryan.

„Suntem mândri de modul în care ne-am dedicat complet jocului. Loialitatea unuia faţă de celălalt nu a fost niciodată zdruncinată şi părăsim tenisul profesionist cu zero regrete. Ne va lipsi competiţia şi camaraderia dintre jucători. Ne va lipsi emoţia pregătirii unui meci mare şi să jucăm în strigătele fanilor'', a adăugat și fratele său.

Frații Bryan îşi încheie cariera cu 1.108 victorii şi 359 înfrângeri.

Simona Halep nu va participa la US Open

Numărul 2 WTA va absenta de la Grand Slem-ul american.

Simona Halep a anunţat, pe Twitter, că nu va face deplasarea peste Ocean, din cauza numărului ridcat de cazuri de COVID-19 din Statele Unite.

Românca a precizat că pune sănătatea pe primul loc, motiv pentru care a evitat să meargă la Grand Slem-ul care va debuta pe 31 august:

„După ce am analizat toți factorii și, luând în considerare circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc, așa că prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Știu că WTA și Federația Americană au depus mult efort pentru a organiza turneul în deplină siguranță și doresc tuturor participanților mult succes", a scris Simona Halep, pe Twitter.

Presa americană a reacționat la decizia jucătoarei de tenis din Constanța.

New York Times a titrat "Simona Halep out, US Open fără jucătoarele de top", iar jurnaliștii americani subliniază că "va fi cea mai slabă ediției din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din Top 10 WTA".

Din Top 10 vor absenta australianca Ashleigh Barty (1 WTA), Simona Halep (2 WTA), Elina Svitolina (5 WTA), Bianca Andreescu (6 WTA), Kiki Bertens (7 WTA) și Belinda Bencic (8 WTA).