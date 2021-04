Cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României avertizează: „Ne facem de râs în toată Europa dacă se întâmplă asta / Mirel Rădoi să se trezească la realitate!"

Dorinel Munteanu, cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României, trage semnalul de alarmă. Deși au început discuțiile despre demiterea lui Mirel Rădoi, în urma umilinței suferite în fața Armeniei, 3-2, în preliminariile pentru CM 22, nu este momentul pentru astfel de decizii, crede fostul mijlocaș „tricolor".

„Nu prea am putut să dorm, dar trebuie să ne obişnuim cu gândul că şi această calificare poate fi ratată. Trebuie să vedem ce putem să facem să terminăm pe locul 2, deşi e greu.

Eu cred că ne-am face de râs dacă am schimba selecţionerul acum. Sincer, cred că am ţine capul ziarelor în toată Europa. Nu ştiu dacă e o soluţie să îl schimbăm", a comentat Dorinel Munteanu la Look Sport.

Dorinel Munteanu, despre Mirel Rădoi: „Să se trezească la realitate!"

Deși crede că Rădoi ar trebui să fie păstrat la națională, Munteanu a criticat strategia tânărului selecționer.

„Rădoi trebuia să facă o echipă cu jucătorii pe care îi are la dispoziţie, nu să joace spectaculos. Nu ştiu de ce a luat această variantă, dar rezultatele sunt foarte slabe. M-au deranjat schimbările de la nivelul echipei, pentru că nu putem să spunem că avem un schelet. Să ştim câţiva jucători, 6-7, care să joace constant.

Avem nevoie de omogenitate. Nu ştiu cum a gândit fotbalul până acum, dar nu cred că e prea bine. Să se trezească la realitate şi la cât fotbal ştie, să se plieze în momentul de faţă pe ce avem. Să avem rezultate. Apoi, pe termen lung, un an-doi, să îşi formeze ideile lui", a mai transmis Munteanu.