Celebru antrenor din Liga 1 confirmat cu COVID-19, internat de urgență: „Nu mă simt deloc bine"

Mihai Teja a fost internat de urgență la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Fostul antrenor de la FCSB a fost confirmat cu COVID-19 și manifestă simptome severe.

„De vreo șapte zile am probleme cu coronavirusul. Nu mă simt deloc bine. Am simptome. Febră, transpirații și probleme cu respirația, am tușit foarte puternic în ultimele zile. Am ajuns și la spital, la Matei Balș. Am primit o schemă de tratament de acolo. Nu am apelat la Gigi Becali. Nu îmi permit eu să fac asta, dumnealui are atâtea pe cap", a declarat Teja.

Întreg staff-ul de la Voluntari este infectat cu SARS-COV-2

Voluntari se află într-o situație critică. Tot staff-ul trebuie să stea în izolare.

„Este foarte greu pentru Voluntari, pentru că tot staff-ul meu a contractat virusul. Dinu Todoran a condus echipa și va fi ajutat și de un antrenor de la juniori. E o perioadă foarte, foarte dificilă. Tot ce îmi doresc acum este să fiu sănătos. De fapt, să fim toți sănătoși, că acesta este cel mai important lucru", a mai declarat Mihai Teja pentru ProSport.

De-a lungul timpului, Mihai Teja a antrenat Pandurii, Gaz Metan, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari. Echipa ilfoveană se află pe locul 10 în clasament, cu 13 puncte după 11 etape.

Pe 4 decembrie, Voluntari are programat meciul cu Academica Clinceni.