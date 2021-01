Cine este Tanner Krause, miliardarul cu care Gigi Becali a negociat transferul lui Dennis Man la Parma

Gigi Becali a negociat telefonic transferul lui Dennis Man la Parma, cu Tanner Krause, director general al companiei Kum&Go. Omul de afaceri are doar 33 de ani și l-a înlocuit în funcția de CEO pe tatăl său, Kyle Krause, care a ales să se retragă.

Cine este Tanner Krause

Tanner Krause a început să lucreze la compania tatălui său încă din copilărie. De-a lungul timpului a avut mai multe funcții în firmă, precum director de operațiuni și vicepreședinte al departamentului de resurse umane. Din 2018 a preluat funcția de director general al companiei.

Tânărul om de afaceri face parte din cea de-a patra generație care conduce afacerile familiei. În septembrie 2020 a achiziționat 90% din acțiunile clubului Parma, evaluat la 100 de milioane de dolari.

Lanțul de magazine Kum&Go are 5.000 de angajați, cu 400 de sedii în SUA și venituri anuale de peste 2,5 miliarde de dolari. De asemenea, familia Krause mai are un hotel de lux, Casa di Langa, o companie de transport de combustibil, Solar Transport și o companie imobiliară, Krause+.

Cum au decurs negocierile dintre Gigi Becali și miliardarul Tanner Krause

Patronul de la FCSB a povestit cum a decurs negocierea cu tânărul miliardar.

„Am vorbit direct cu patronul de la Parma, cu americanul miliardar. Povestea a început acum o lună, când eu le-am făcut o ofertă scrisă de 12 milioane plus bonusuri până la 15. Ei n-au acceptat-o, dar acum două zile au revenit.

Eu am spus că nu mai e valabilă oferta și mi-am dat seama că ei sunt duși pe niște căi greșite, cum că el ar pleca și pe 10 milioane, pe 8, etc. Eu am vobit deja și prin Giovanni. Eu nu i-am spus Anei că eu negociez cu ei și prin Giovanni. Nu vreau acum să fac discuții, chiar dacă mi-a dat mesaje.

Ieri (n.r. luni) mi-au trimis o ofertă oficială de 10 milioane, plătibili în 4 ani. Eu râdeam. I-am zis lui Vali Argăseală să le răspundă că Dennis Man pleacă numai pentru 15 milioane fix și că le mulțumim pentru oferta lor, pentru că m-a deranjat. Păi dacă eu spun că vreau 15, iar tu spui că îmi dai 10?

După aceea a sunat patronul din America și mi-a spus că vrea să afle adevărul. I-am zis că a fost o ofertă neserioasă și și-a cerut scuze, că ne spun unele persoane diverse chestii.

Acum vorbesc direct cu voi. Apoi i-am spus că îl dăm pentru 13 milioane și să mai primim 1 milion de euro după ce joacă Man 15 meciuri la națională, plus un milion dacă dă 10 goluri în primii 2 ani", a povestit Becali la Digi Sport.