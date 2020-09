Ciprian Tătărușanu, prezentat oficial la AC Milan. S-a pozat cu Paolo Maldini. Ce număr va avea pe tricou (GALERIE FOTO)

Ciprian Tătărușanu a fost prezentat oficial la AC Milan. Portarul naționalei s-a fotografiat la semnarea contractului cu oamenii din conducerea rossonerilor, printre care și legenda Paolo Maldini.

Deși va fi rezerva lui Gianluigi Donnarumma, Ciprian Tătărușanu va purta tricoul cu numărul 1. Numărul 12, pe care românul l-a purtat în toată cariera sa, aparține fundașului italian de bandă Andrea Conti.

Zilele trecute, presa din Italia a anunțat salariul lui Ciprian Tătărușanu la AC Milan. Fostul jucător al celor de la Lyon va încasa un salariu similar cu cel de la gruparea franceză, adică 1,2 milioane de euro.

500.000 de euro au plătit italienii pentru transfer. Românul va împărți vestiarul cu nume precum: Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali și Theo Hernandez.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.De acum e mai SIMPLU să CÂŞTIGI la LOTO 6 din 49! SCHIMBAREA aşteptată de TOȚI ROMÂNII tocmai a fost făcută