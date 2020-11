Bogdan Stelea, considerat drept unul dintre cei mai importanți portari din istoria naționalei, alături de nume precum Bogdan Lobonț sau Silviu Lung, l-a criticat dur pe Ciprian Tătărușanu, după ce și-a anunțat retragerea din lotul „tricolorilor".

Rezerva lui AC Milan a anunțat vestea după egalul cu Irlanda de Nord, 1-1. În opinia lui Stelea, naționala nu se refuză.

„Nu mă surprinde nimic și nu îl judec. Din punctul meu de vedere, niciun jucător, atâta timp cât joacă fotbal şi este la echipa naţională, nu ar trebui să se retragă de la echipa naţională. E o opinie, e ce am făcut şi ce am simţit eu. Eu le respect decizia, dar nu sunt de acord cu ea", a declarat fostul portar de la Dinamo, Steaua și Rapid pentru TelekomSport.

Argumentele lui Ciprian Tătărușanu, desființate de către Bogdan Stelea

De asemenea Stelea crede că rezultatele slabe ale naționalei nu sunt un motiv suficient de bun pentru retragere.

„Tu crezi că eu am venit tot timpul cu plăcerea rezultatelor la echipa naţională!? Stai liniştit, că am avut şi noi perioade în care nu ne-am calificat şi am avut o mulţime de probleme. Fotbalul nu e tot timpul plăcere, şi mai ales fotbalul profesionist, mai ales la nivel de echipă naţională”, a mai spus fostul internațional român.

Chiar și statutul de rezervă la Milan nu ar fi un motiv suficient de bun pentru retragerea de la națională, a subliniat Stelea.

„El se gândeşte că, în momentul de faţă, la Milan nu o să apere. Şi să vină la echipa naţională fără să aibă jocuri în picioare, cu siguranţă i se pare că nu ar fi corect. Oricât de multă experienţă ai avea, dacă nu ai ritm de joc şi nu ai realizări în spate, cu lucruri care ţi se întâmplă zi de zi la meciuri, e greu să vii la echipa naţională şi, pentru un meci care poate să fie decisiv, tu să fii foarte liniştit. Iar la portari, psihicul şi realizările contează enorm.Făcea curăţenie. Brusc, a găsit o trapă în podea, de care nu ştia. A coborât şi... a divorţat imediat!

S-ar putea ca ăsta să fi fost unul dintre calculele lui. Iar dacă a făcut-o aşa, e de apreciat. Dar chiar şi aşa, eu nu aş fi spus nu echipei naţionale. Poate aş fi avut o discuţie cu Rădoi şi i-aş fi spus că nu mă mai simt atât de important, dar că nu mă dau la o parte", a mai declarat Stelea.

Bogdan Stelea, component al „Generației de Aur", a bifat 91 de selecții pentru echipa naționalei României, pentru care a debutat în 1988.

La nivel de club, Stelea a jucat de-a lungul timpului la Dinamo București, Poli AEK, Mallorca, Standard Liege, Rapid București, Samsunspor, Steaua București, Salamanca, Akratitos, Oțelul Galați, Unirea Urziceni, FC Brașov.