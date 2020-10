Ciprian Tătărușanu, ținta ironiilor în social media, după debutul nefericit la AC Milan. Gafa românului a provocat creativitatea suporterilor (VIDEO)

Ciprian Tătărușanu a debutat cu stângul la AC Milan. Echipa românului a remizat, 3-3, după o gafă a internaționalului „tricolor" și a două decizii controversate ale arbitrului. Prestația fostului jucător de la Steaua a fost taxată dur în online, românul devenind astfel ținta ironiilor.

Lipsa jocurilor legate și modestele abilități atunci când vine vorba despre ieșirea pe centrări și-au spus cuvântul pentru Ciprian Tătărușanu, pe San Siro. La primul gol al oaspeților, bosniacul Edin Dzeko a profitat de nesiguranța și de timingul românului și astfel, a restabilit egalitatea.

Fanii nu au avut milă de Tătărușanu. Au creat video-uri și gif-uri amuzante. Alții au declarat că este abia cea de-a 4-a variantă de portar pentru AC Milan.

Ciprian Tătărușanu, umilit în social media

Tatarusanu in front of goal. Lol pic.twitter.com/7QUnyJv0RD — Oz (@ozayfauzi29) October 26, 2020

Tatarusanu when he comes home tonight after that mistake pic.twitter.com/pd6zSwOrrp — Perisnitch (@snajaths) October 26, 2020

Tatarusanu is doing his best to keep Milan from winning this game — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) October 26, 2020

Raiola calculating how much money he will demand for Gigio’s renewal after watching Tatarusanu play pic.twitter.com/oCpQ3DN6NE — • (@rossoneroanto) October 26, 2020

When Tatarusanu has the ball for any amount of time pic.twitter.com/6Vci1lTuyD — WGM (@WhatGattusoMad) October 26, 2020

