Clasamentul WTA după Australian Open 2021: Simona Halep cade de pe locul 2 mondial într-un singur scenariu

Simona Halep a părăsit Australian Open 2021 în faza sferturilor de finală, marți, fiind eliminată de Serena Williams, care a învins-o cu scorul de 6-3 / 6-3 după o oră și 23 de minute de joc. Deși românca a înregistrat un rezultat mai slab decât cel de la ediția din 2020, când se oprea în semifinale, ea nu poate cădea mai mult de o poziție în clasamentul WTA, astfel că indiferent de cum se va tranșa turneul de Grand Slam de la Melbourne este sigură că va rămâne pe podiumul ierarhiei mondiale din tenisul feminin.

Schimbări în clasamentul WTA după Australian Open 2021. Scenariul în care Simona Halep cade de pe locul 2 mondial

Simona Halep poate cădea pe locul 3 WTA doar dacă Naomi Osaka va câștiga turneul de Grand Slam de la Melbourne – orice alt deznodământ păstrează configurația actuală de la vârf, potrivit GSP, care notează că Ashleigh Barty, actualul lider mondial din tenisul feminin, va rămâne pe prima poziție în orice scenariu.

Serena Williams va urca măcar patru poziții în clasamentul WTA. Dacă se impune la Melbourne și obține cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră, tenismena americană va urca până pe locul 4 mondial.

Naomi Osaka și Serena Williams vor fi protagonistele unui adevărat „thriller” în semifinalele Australian Open 2021, fază care le va pune față în față. Cealaltă semifinală a primului turneu de Grand Slam din acest an se va disputa între câștigătoarele duelurilor Ashleigh Barty vs Karolina Muchova și Jennifer Brady vs Jessica Pegula.

Pentru prezența în sferturile Australian Open 2021, Simona Halep a câștigat un premiu de 404.250 de dolari și a ajuns la aproape 37,5 milioane de dolari câștigați din tenis în întreaga carieră, potrivit ProSport.ro.

„A fost un meci greu (n.r. - cel cu Serena Williams, din sferturi), a jucat foarte bine, a meritat victoria. Serviciul nu m-a ajutat. Sentimentul meu este că nu am fost atât de departe, dar ea a fost mai puternică în momentele cheie. Am avut 3-1 în setul doi, dar serviciul nu m-a ajutat și ea a returnat foarte puternic. Am făcut un joc bun, nu pot spune că sunt dezamăgită de mine. Poate că sunt dezamăgită de atitudinea pe care am avut-o pe tot parcursul turneului, dar voi lucra la asta și voi reveni mai puternică. Accept că m-a bătut. Dacă aș fi putut fi mai bună la serviciul, aș fi avut șanse mult mai multe. Am avut un joc bun la retur, dar nici ea nu a servit atât de puternic, a schimbat modul în care a servit. Problema mea a fost serviciul, a fost cheia, și asta nu mi-a ieșit. Ea s-a mișcat bine în teren, e în formă bună. A jucat foarte bine, ca de fiecare dată, de altfel. A alergat mai mult spre minge astăzi. Loviturile ei sunt puternice, iar faptul că se mișcă și mai bine, e un mare avantaj pentru ea”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă, potrivit DigiSport.ro.