Cornel Dinu a fost supus unei noi intervenții chirurgicale. Motivul care l-a adus pe fostul jucător de la Dinamo pe masa de operație

Cornel Dinu, fostul jucător de la Dinamo a fost operat în cursul zilei de duminică. Este vorba despre o operație de hernie inghinală, pe care ar fi trebuit să o realizeze încă de vineri, însă intervenția a fost amânată, pentru că Dinu folosește coagulante, scrie Adevărul.

Operație de hernie inghinală a fost una de rutină, iar înainte de a intra în sala de operație, fostul jucător de la Dinamo a și glumit cu medicul care a realizat intervenția.

Mai mult decât atât, fotbalistul a recunoscut că a mai suferit o serie de intervenții chirurgicale în trecut, unele dintre ele fiind mult mai dificile, precum o operație pe inimă și o intervenție la nivelul sternului.

„L-am întrebat pe profesorul Miron (medicul care a efectuat intervenţia) cât durează şi mi-a răspuns «Cât o repriză, Mister, la câte reprize ai jucat tu nici n-o simţi»… Ce să fac, asta e… Am fost eu operat pe inimă, am avut sternul tăiat şi cusut cu sârmă, trei luni m-a durut în fiecare secundă şi am supraviețuit”, a declarat Cornel Dinu, pentru Fanatik, potrivit sursei citate mai sus.

Potrivit sursei citate, operați a avut loc la Spitalul Elias din Capitală și a fost un real succes.