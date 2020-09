Un nou focar de coronavirus în Liga 1. De această dată clubul lovit de virusul SARS-CoV-2 este CS Universitatea Craiova. Patru oficiali au fost testați pozitiv cu COVID-19. Este vorba despre preşedintele formaţiei, Sorin Cârţu, managerul general Marcel Popescu, directorul sportiv Ovidiu Costeşin şi team-managerul Emil Pieleanu, informează B1 TV. De asemenea, inclusiv patronul formaţiei din Bănie, Mihai Rotaru, ar fi fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus.

Cazurile de infectare au apărut după deplasarea efectuată de formația din Craiova în Georgia, pentru meciul din turul 2 al Europa League, pierdut cu scorul de 2-1 în faţa celor de la Lokomotiv Tbilisi, potrivit Fanatik.ro.

Marcel Popescu a confirmat, pentru sursa citată, că este infectat cu noul coronavirus, precizând că nu are simptome. Și Sorin Cârţu ar fi asimptomatic.

Cârţu, Popescu și Costeşin ar fi internați la Spitalul de Boli infecțioase din Craiova, conform unor surse citate de sport.ro.

Luna trecută, şi antrenorul Cristiano Bergodi a suferit de COVID-19, dar el s-a vindecat şi a revenit pe baca tehnică a echipei. Cazurile de COVID-19 au băgat spaima inclusiv în sânul naţionalei României. Asta pentru că trei dintre jucătorii din Bănie au fost chemaţi la lot de către selecţionerul Mirel Rădoi pentru debutul din Liga Naţiunilor, cu Irlanda de Nord şi Austria. Este vorba de Nicuşor Bancu, Dan Nistor şi Alex Cicâldău. Din fericire, niciun jucător al formaţiei oltene nu a fost testat pozitiv până în prezent.

