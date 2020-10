CORONAVIRUS | Ministrul Ionuț Stroe: Este un moment extrem de greu pentru toate sporturile. Ne dorim continuitate, în special pentru sporturile de sală

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a decarat, luni, că sportivii din toate disciplinele trec prin momente foarte dificile în contextul înmulțirii cazurilor de coronavirus la nivel național. Cu toate acestea, autoritățile își doresc o continuitate a activităților sportive, mai ales a celor practicate în sală, a precizat ministrul în cadrul unei întâlniri de lucru cu reprezentanții federațiilor naționale.

Ministrul Tineretului și Sportului, despre situația epidemiologică din România: Ne dorim continuitate, în special pentru sporturile de sală

"Toți suntem îngrijorați de situația epidemiologică care există în țară, de creșterea numărului de infectări, am auzit în ultimele zile chiar multe discuții despre meciuri amânate la baschet, volei, chiar despre unele turnee anulate, și am considerat necesar să avem acest dialog. Este un moment extrem de greu pentru toate sporturile și ne dorim continuitate, în special pentru cele care își desfășoară activitatea în sală, și am dorit să avem direct de la reprezentanții acestora o evaluare a situației, pentru desfășurarea în bune condiții a activității sportive, a competițiilor”, a declarat Ionuț Stroe, după cum se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului pe care îl conduce.

Ionuț Stroe: La sport avem cel mai clar cadru legislativ dintre toate domeniile, cele mai detaliate reguli pentru a proteja sănătatea și siguranța

În acest context, oficialul guvernamental a insistat din nou asupra importanței respectării regulilor de protecție sanitară instituite de autorități, precizând, în același timp, că în domeniul sportului reglementările legale privind protejarea sănătății sunt extrem de clare.

”La sport avem cel mai clar cadru legislativ dintre toate domeniile, cele mai detaliate reguli pentru a proteja sănătatea și siguranța sportivilor astfel încât să-și continue activitatea. Ne dorim competiții sigure și cât mai puține infectări. Este o luptă pe care trebuie să o ducem împreună, cu ajutorul federațiilor, ne bazăm pe experiența lor și pe angajamentul ferm că vor face tot ce e posibil pentru a ține lucrurile sub control. Repet, pandemia este cea care a oprit sportul, meciurile, noi facem eforturi să o ținem sub control. Este important să respectăm cu strictețe măsurile care reglementează ceea ce înseamnă acum practicarea sportului, tocmai pentru a ne putea continua activitatea", mai spus Ionuț Stroe.

Ministrul Tineretului și Sportului s-a întâlnit, luni, cu reprezentanţii FR Baschet, FR Handbal, FR Volei, FR Polo, FR Tenis de masă, FR Hochei pe gheaţă, FR Judo, FR Box, FR Lupte, FR Kempo, FR Taekwondo WT.

Discuțiile au avut loc în contextul în care reprezentanții acestor discipline au programare competiții în luna octombrie, dar și pe fondul creșterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus în România.

Situația actualizată a cazurilor de coronavirus în România

Cele mai recente date anunțate, luni, de Grupul de Comunicare Strategică arată că, la nivel național au fost înregistrate 2.466 de cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 8.040 de teste prelucrate în același interval. Astfel, de la începutul pandemiei de coronavirus și până în prezent, în țara noastră au fost confirmate 182.854 de cazuri de îmbolnăvire, iar 132.082 de persoane au fost declarate vindecate. Bilanțul deceselor în rândul pacienților infectați a ajuns la 5.931.

Totodată, în acest moment, secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internate 757 de persoane testate pozitiv cu SARS-CoV-2 și aflate în stare gravă.

Pe 14 octombrie, România a depășit pentru prima dată de la începutul crizei sanitare, pragul de 4.000 de cazuri zilnice de COVID-19, recordul de îmbolnăviri fiind înregistrat pe 16 octombrie, când autoritățile au anunțat un bilanț de 4.026 de îmbolnăviri într-un interval de 24 de ore.