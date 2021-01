Sorana Cîrstea a fost nevoită să stea în izolare totală în Australia, din cauza depistării a două cazuri de Covid-19 în avionul de Dubai, aceasta având un mesaj dur la terminarea zilelor de „detenție”.

„Trei ore până la finalul detenției. Asta duce la un total de 351 de ore de izolare fără o ferestră. Primul lucru pe care îl voi face afară este să stau pe primul trotuar și voi repira aer curat!”, a transmis ea.

CORONAVIRUS | Sorana Cîrstea, la ieșirea din carantină: Detenția se termină, după 351 ore într-o cameră fără fereastră (FOTO)

Amintim că sportiva s-a plâns tot timpul de faptul că se simte sechestrată și că e imposibil ca dupa 14 zile să și poate recupera rapid forma fizică.

„Nu am nicio problemă să stau 14 zile în cameră, uitându-mă la Netflix. Credeți-mă, acesta este un vis devenit realitate, chiar o vacanță. Ce nu putem face este să concurăm după ce am stat 14 zile pe o canapea. Asta este problema, nu regula carantinei”, a scris Sorana Cîrstea, pe Twitter.

People complaining we are entitled. I have no issues to stay 14 days in the room watching netflix. Believe me this is a dream come true, holiday even. What we cant do is COMPETE after we have stayed 14 days on a couch. This is the issue,not the quarantine rule.