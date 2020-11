Cosmin Contra vrea să plece de la Dinamo. „Nu sunt bani nici de o pizza”

Tehnicianul echipei Dinamo, Cosmin Contra, și-a arătat nemulțumirile legate de situația foarte grea în care se află clubul pe care îl antrenează, precizând că ia în calcul plecarea din postul de antrenor, după ce anumite condiții vor fi puse la punct.

Cosmin Contra vrea să plece de la Dinamo

„Hai să clarificăm lucrurile de la început, să nu mai fie discuții în care să se spună că eu i-am adus pe spanioli. Singura persoană cu care am vorbit despre acest proiect și de cei care vor cumpăra clubul și în care am avut încredere este Juan Melero. Am lucrat la Getafe, când am antrenat în Spania, și mi-a spus că el garantează pentru aceste persoane, că sunt persoane serioase și că vor să facă un proiect extraordinar în România.

El mi-a spus că va fi creierul din această operațiune, că el va planifica totul. Știam ce profesionist e și că dacă va fi implicat va fi un proiect bun. Eu am negociat cu Juan Melero, nu cu Pablo Cortacero. Am venit la Dinamo și mi s-a promis marea cu sarea de către Melero și Cortacero. Mi-au promis că se vor face investiții infrastructură, că se va face o academie nouă, că se face stadionul noi, că vor fi investiții la nivel de echipă… În principiu, la nivel de echipă, s-au adus jucători buni pe contracte bune la nivelul României. Mi s-a promis un proiect foarte serios”, spune antrenorul de 44 de ani într-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.

„Jucătorii noi și cei din jurul meu nu au primit niciun măcar un euro! Nimeni nu a luat un euro de când a venit la echipă! În fiecare săptămână au fost promisiuni că vor veni banii și că se vor achita salariile la zi. Dar nu s-a întâmplat. Eu nu am luat nici măcar un euro. Din contră, am cheltuit 20.000 de euro din buzunarul meu pentru a plăti diverse lucruri.

Am plătit anumite lucruri pe la Săftica, în fiecare săptămână dau niște bani de la mine celor care lucrează acolo, bucătarilor, celor care îngrijesc terenul, femeilor de serviciu… Sunt bani dați din buzunarul meu și nu ar fi trebuit să fie dați de mine! Chiar și apartamentul în care stau l-am plătit eu. Am crezut în proiect și am plătit 6 luni în avans apartamentul în care stau. Am dat 7.000 de euro pentru că aveam încredere în proiect, pentru că mi-a garantat Juan Melero.

Juan Melero a fost îndepărtat din acest proiect! Eu am aflat după trei săptămâni. Am vorbit cu el pentru că a fost singurul în care am crezut și pe care-l cunoșteam. Din păcate, mi-a spus îi pare rău, dar el a fost îndepărtat din acest proiect și nu mai poate să mă ajute. Am întrebat - ”Bun, și cu mine cum rămâne?” și mi-a spus ”Trebuie să încerci să faci ce trebuie să faci, dar eu nu pot să te ajut!”. Am rămas cum am rămas…”, a mai declarat Cosmin Contra pentru gsp.ro.

„Eu am contract și nu îmi voi da demisia. Vreau să ajungem la o înțelegere pe cale amiabilă ca să plec! Ei își doresc același lucru. Trebuie să ajungem la un numitor comun cât mai repede. Până atunci sunt antrenorul echipei și pregătesc meciul cu FC Voluntari", a concluzionat tehnicianul pentru sursa citată.

Acționarul majoritar al lui Dinamo, testat pozitiv cu COVID-19

La începutul lunii noiembire, acționarul majoritar al clubului Dinamo, Pablo Cortacero, a fost confirmat cu COVID-19 la testarea efectuată în Spania.

„București, 4 noiembrie 2020. Acționarul majoritar Pablo Cortacero a fost confirmat pozitiv la testarea efectuată în Spania pentru diagnosticarea Covid-19, a anunțat directorul general al clubului Dinamo București, Alex Couto Lago”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a „alb-roșilor”.

„Am discutat aseară cu Pablo, era în spital. A avut simptome specifice, probleme cu respirația, dar se simte mai bine după câteva zile de spitalizare. Sperăm să iasă din spital în cel mai scurt timp, să fie trimis acasă sub tratatament specific. Pablo face un apel la unitate în aceste momente complicate pentru fiecare dintre noi. Nu este simplu de rezolvat toate problemele în această pandemie. Tuturor prietenilor mei le transmit că sunt în fiecare zi la birou pentru a găsi cele mai bune soluții de organizare în cadrul clubului", a declarat Alex Couto Lago, directorul general al clubului de fotbal Dinamo București.