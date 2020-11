Cosmin Olăroiu a reușit imposibilul. A devenit campion al Chinei după ce l-a învins pe Fabio Cannavaro

Cosmin Olăroiu a reușit să devină campion al Superligii chineze, cu Jiangsu Suning. Este o premieră în istoria clubului. Reușita antrenorului român părea o misiune imposibilă, în condițiile în care Guangzhou Evergarde a câștigat titlul de 8 ori în ultimele 9 sezoane.

Fostul antrenor al Stelei a devenit campion după ce s-a impus în fața echipei lui Fabio Cannavaro cu scorul de 2-1 în retur, în finala play-off-ului, după 0-0 în tur.

Echipa lui Cannavaro a rămas în 10 oameni de la finalul primei reprize, când He Chao a primit cartonașul roșu. Eder a deschis scorul pentru Jiangsu în cel de-al treilea minut de prelungire al primei părți, iar Teixeira a făcut 2-0 în minutul '47. Pentru gazde a înscris Wei Shihao în minutul '61.

Jiangsu Suning win the 1st league title in history(the 1st of Jiangsu Province). They are one of the 12 founding members of Jia-A(top flight of Chinese league 1994-2003) as Jiangsu Maint. They are the 9th top-flight champion after Chinese league was professionalized in 1994. pic.twitter.com/4KILs0y51x