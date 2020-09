COVID-19 la Roland Garros. Cinci jucători, excluși din calificări

Cinci jucători au fost excluşi din calificările turneului de tenis Roland Garros, din cauza virusului COVID-19. Mai exact, doi dintre aceștia au fost testataţi pozitiv cu noul coronavirus şi alți trei sunt cazuri de contact, informează ctvnews.

Cinci jucători, excluși din calificările la Roland Garros

„Conducerea turneului Roland-Garros confirmă faptul că doi jucători din calificări au dat rezultate pozitive la testul pentru Covid-19 şi alţi trei jucători sunt declaraţi cazuri de contact ale antrenorului lor, care fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

În conformitate cu protocolul de sănătate al turneului, aceşti cinci jucători au fost excluşi de pe tabloul calificărilor care începe luni şi vor rămâne izolaţi timp de şapte zile", au anunţat reprezentanţii turneului parizian, într-un comunicat de presă.

Meciurile de pe tabloul principal încep la 27 septembrie şi durează până la 11 octombrie. Programat iniţial să ia startul la finalul lunii mai, French Open a fost amânat patru luni, din cauza pandemiei de coronavirus.

Marius Copil, Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu, Irina Bara, Jaqueline Cristian, Elena-Gabriela Ruse şi Laura Ioana Paar reprezintă România la calificările turneului de la Roland Garros.

Un tenismen de la US Open, testat pozitiv cu COVID-19

UN ADEVĂRAT MIRACOL! S-a dus cu iubitul său necredincios la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Când au ajuns acolo, ceva cu totul NEAȘTEPTAT i s-a întâmplat tânărului

Nici turneul US Open nu a fost ocolit de cazurile de SARS-CoV-2. Francezul Benoit Paire, cap de serie 17, a fost testat pozitiv cu coronavirus înainte de începerea turneului.

Benoit Paire se retrăsese cu săptămână înainte și de la Western & Southern Open, după ce a pierdut şapte game-uri consecutive, acuzând că nu s-a simţit bine.

Ca măsură de precauție, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Gregoire Barrere şi Edouard Roger-Vasselin, ceilalţi jucători francezi prezenţi la US Open, au fost rugaţi să se autoizoleze în camerele lor de hotel.

Din cele peste 7.000 de teste efectuate înaintea turneului, doar două au ieşit pozitive. Pe lângă Paire, un membru al staff-ului unui alt jucător a fost și el confirmat cu COVID-19.

Simona Halep nu a participat la US Open

Numărul 2 WTA a absentat de la Grand Slem-ul american.

Simona Halep a anunţat, pe Twitter, că nu a făcut deplasarea peste Ocean din cauza numărului ridcat de cazuri de COVID-19 din Statele Unite.

Românca a precizat că pune sănătatea pe primul loc, motiv pentru care a evitat să meargă la Grand Slem-ul care a debutat pe 31 august:

„După ce am analizat toți factorii și, luând în considerare circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc, așa că prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Știu că WTA și Federația Americană au depus mult efort pentru a organiza turneul în deplină siguranță și doresc tuturor participanților mult succes", a scris Simona Halep, pe Twitter.

Presa americană a reacționat la decizia jucătoarei de tenis din Constanța.

New York Times a titrat "Simona Halep out, US Open fără jucătoarele de top", iar jurnaliștii americani au catalogat această ediție drept "cea mai slabă din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din Top 10 WTA".