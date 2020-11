COVID-19. Momente grele pentru Pablo Cortacero, patronul lui Dinamo: „Mă simt extraordinar de rău! Am suspendat totul"

Pablo Cortacero, patronul lui Dinamo București, este suspect de COVID-19. Omul de afaceri se află în Spania, deși trebuia să ajungă de săptămâna trecută în România. Starea de sănătate nu i-a permis spaniolului să se deplaseze.

Pablo Cortacero a dezvăluit faptul că trece prin momente foarte grele.

„Mă simt extraordinar de rău. Cred că am COVID, dar încă nu e confirmat, o să-mi facă un test astăzi. De două zile am febră și dureri în tot corpul. De asemenea, nu mai am miros. Mă simt foarte rău, dacă nu-mi revin o să merg la spital la urgențe.

Familia mea este bine deocamdată, m-am izolat într-o altă parte a casei. Joi îmi cumpărasem bilete să vin la București, dar am suspendat totul deocamdată”, a declarat Cortacero, potrivit DoarDinamo.ro.

Dinamo București, și fără bani, și fără rezultate

Revenirea lui Pablo Cortacero era o mare necesitate pentru „alb-roșii", în condițiile în care se resimt din ce în ce mai puternic problemele financiare ale clubului, respectiv restanțele neachitate față de jucători. Mai mult, problemele de sănătate ale investitorului s-au acutizat mână în mână cu incertitudinea care planează în spațiul public și anume, dacă nu cumva investițiile străine la clubul de tradiție sunt o țeapă.

Dinamo București este penultima în clasament, cu doar 5 puncte în 8 etape. Astra este ultima, pe locul 16, cu 4 puncte în 8 runde. „Câinii' vor juca etapa viitoare cu Viitorul, ocupanta locul 6, care are 13 puncte în 9 etape.