Averea lui Cristi Borcea. Ce loc ocupă fost acționar majoritar Dinamo în topul celor mai bogați români

Cristi Borcea este cu singurață unul dintre cei mai bogați români și o recuoaște chiar și el, însă preferă să se refere la bogățiile pe care i le-a oferit viața, ci nu la bunurile materiale pe care le-a strâns. Cu o averse impresionată, Cristi Borcea a pus pe jar inimile unor femei superbe din România, alături de care și-a întemeiat câte o familie. Fostul patron de la Dinamo are însă și suficiente bunuri materiale cu care se poate lăuda.

Borcea este cunosct ca fost acționar al clubului Dinamo, însă pe parcursul vieții și-a investit banii și în alte afaceri, care mai de care mai profitabile. De la saloane de înfrumusețare, până la ștranduri, hoteluri restaurante și săli de evenimente, până la bolcuri rezidențiale în construcție cam așa arată lista investițiilor din viața lui Cristi Borcea. Pe lângă avere impresionantă, afaceristul a mai stârnit o serie de controverse și prin operațiile estetice la care a apelat de-l lungul timpului.

Familia, cea mai importantă avere pentru Cristi Borcea

Pentru Cristi Borcea familia este cea mai importantă bogățoie, așa cum a declarat chiar el, în timpul unei emisiuni TV. Mariajul alături de Valentin Pelinel pare să-l fi transformat în cel mai fericit bărbat, iar la rândul ei, blonda pare să fie ceea ce Cristi Borcea a căutat până acum în toate căsniciile în care a fost implicat.

„Sunt cel mai bogat, am o soție deosebită care mă înțelege și nouă copiii, asta este cea mai mare bogăție. Deocamdată am condiții să pot să țin copiii și să le creez cele mai bune condiții. De bogăție dacă te referi la partea finaniciară, am investiții unele profitabile, altele neprofitabile, ca orice om de afaceri care are o paletă mai largă de afaceri. Dar, deocamdată stau bine și cel mai important că pot să le asigur copiilor un viitor”, a declarat Cristi Borcea, în timupl emisunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Chiar și așa, nici la capitlul bani și avere Borcea nu stă rău deloc. Este chiar unul dintre cei mai bogați români, iar potrivit ProSport, averea fostului acționar de la Dinamo se ridică la 82 de milioane de euro.

Cum a făcut Cristi Borcea primii bani

Fostul acționar de la Dinamo s-a descurcat încă din tinerețe în domniul afacerilor, Emil Ursu, anternor la Dinamo 2, a povestit pentru Digi Sport cum a început Borcea să facă primii bani. Totul se întâmplă în urmă cu mulți ani, când aparatele video și televizoarele colokr erau o fiță chiar și în Capitală.

Ursu povestește că a primit un apartament în zona Tei, iar Cristi venea des în vizită la el. Locuința era dotată cu video și televizor color, iar ideea lui Cristi Borcea de a face bani a fost una cât se poate de simplă: organiza vizionări de filme fie în apartamentul lui Ursu fie pleca cu aparatele în locuințele vecinilor de pe scară.

„L-a dus mintea să facă bani, era diabolic de la vârstă aia. Eu am primit apartament în Tei, s-a mutat apoi și fratele meu la București și l-am luat la mine.

Aveam video, televizor color, care pe vremea aia nu prea existau. Cristi venea nonstop la mine.

La 15 ani lua videoul și televizorul color și difuza filme prin blocuri. Câștigă între 700 și 1000 de lei pe seară. Pleca cu ele sau îi chema pe alții la noi, se descurca”, a explicat Emil Ursu, pentru sursa citată.