Cristian Tudor Popescu a tras un semnal de alarmă cu privire la Simona Halep şi a ridicat-o în slăvi pe Sorana Cîrstea

Simona Halep s-a calificat în turul 3 la Australian Open, după ce a învins-o, în trei seturi, pe Ajla Tomljanovic, 4-6, 6-4, 7-5. Jucătoarea noastră, a doua favorită a turneului, a avut o revenire formidabilă în setul decisiv, de la 2-5, câştigând după două ore şi 34 de minute.

Cristian Tudor Popescu a explicat cum a fost posibilă revenirea Simonei Haelp, dar a tras şi un semnal de alarmă cu privire la jocul tehnic al româncei.

"Au fost nişte bucurii meciurile Soranei şi ale Simonei, în ordine nu numai cronologică şi au fost câştigate în mod diferit de jucătoarei noastre. Tomljanovic a fost înfrântă nu de Simona de azi, ci de Simona Halep din ultimii 10 ani, în care a rămas la vârful tenisului mondial. Această Simona a reuşit s-o învingă pe Tomljanovic, care şi ea a făcut un meci memorabil.

A luat iniţiativa australianca mereu, asta era singura tactică, pe care a reuşit s-o şi aplice tehnic remarcabil, cu o ploaie de lovituri decisive, dar şi cu noroc.

Ea a făcut meciul, ea a făcut spectacolul. Simona a rezistat sub rafele şi meritul ei mare este că a reuşit să nu se enerveze. Tomljanovic a fost foarte aproape în celelalte 3 meciuri cu Simona să câştige. A jucat cu o însufleţire minunată, mi-a plăcut atitudinea australiencei, dar s-a izbit de psihicul beton al Simonei", a spus Cristian Tudor Popescu la Digisport.

CTP a evidenţiat punctele slabe ale Simonei Halep

"La 5-2 pt Tomljanovic nu mai credeam în victoria Simonei, cu toate că 5-2, fără să ai şi serviciul, e cel mai parşiv scor în tenis. După ce Simona a câştigat greu, la 5-3 să ştiţi că mi-am spus că Simona va câştiga 7-5.

"La 5-2 pt Tomljanovic nu mai credeam în victoria Simonei, cu toate că 5-2, fără să ai şi serviciul, e cel mai parşiv scor în tenis. După ce Simona a câştigat greu, la 5-3 să ştiţi că mi-am spus că Simona va câştiga 7-5.

Kudermetova e rusoaică şi cu asta am spus totul. Nu este comodă. E o jucătoare dificilă, dar a crescut mult încrederea Simonei, forţa ei".

Simona a făcut un meci slab, a avut greşeli neforţate multe pentru rangul ei. Nu e un meci de care să-şi amintească cu plăcere, a câştigat cu inima. Din punct de vedere tehnic a fost un meci slab al Simonei", a mai zis CTP.

Gazetarul a lăudat-o pe Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului Australian Open după o victorie de senzaţie în faţa cehoaicei Petra Kvitova, a noua favorită, cu 6-4, 1-6, 6-1, miercuri, la Melbourne.

Cîrstea (30 ani, 68 WTA), care a realizat în 2017 cea mai bună performanţă a sa la Melbourne, optimile de finală, s-a impus după circa două ore de joc.

"A câştigat meciul cu un tenis de excepţie. A spus, după meci, că a reuşit să rămână mental acolo. Sorana este o jucptoare completă, are tot ce-i trebuie. Are rever, are dreapta, este mult mai valoroasă decât o a arată clasamentul ei. De ce? Din pricina capului. I se spunea "tăietoarea de capate", pentru că învingea capi de serie. Ea a rămas cu capul acolo.

Kvitova a început năprasnic meciul. Ce a făcut Sorana? A atacat, dar a şi alergat după toate mingile. Această atitudine i-a indus cehoacei sentimentul că Sorana este "greu de ucis". Au fost 9 schimburi de lovituri pe muchie, Sorana s-a ţinut cu dinţii şi la ultima lovitură a reuşit să agaţe un cross, a lăsat-o pe Kvitova în bocanci. Acela a fost momentul psihologic.

În setul 3, s-a văzut consumul fizic al Kvitovei, iar Sorana Cîrstea s-a impus. Sorana a s-a dovedit mai rezistentă fizic. Cheia a fost "capul" Soranei. Dacă reuşeşte să rămână acolo, e bine", a încheiat Cristian Tudor Popescu.