Cristiano Ronaldo, când aflase că ratează întâlnirea cu Leo Messi de miercuri: „PCR este o mizerie” / Barcelona a bătut-o pe Juventus, la Torino, iar argentinanul a reușit să marcheze (VIDEO)

Microbiștii din toată lumea au fost încântați de tragerea la sorți a grupelor UEFA Champions League, ce promitea să îi pună din nou față în față pe giganții care au dominat fotbalul mondial mai bine de un deceniu, Leo Messi și Cristiano Ronaldo. În ceea ce puteau fi ultimele lor confruntări directe, având în vedere că niciunul nu mai este la prima tinerețe, Barcelona a picat în aceeași grupă cu Juventus, iar formațiile celor doi coloși se pregăteau de două partide de cinci stele. Cu toate acestea, planurile iubitorilor de fotbal au fost date peste cap atunci când superstarul portughez a fost depistat cu COVID-19, dar aparent nu numai ale lor. Testul de tip „PCR este o mizerie”, a scris lusitanul pe Instagram, miercuri, fiind dezamăgit că va rata întâlnirea – cel puțin cea din tur – cu marele său rival argentinian.

Cristiano Ronaldo și-a exprimat dezamăgirea că va rata partida de miercuri împotriva Barcelonei, pe Instagram, unde a descris testele de tip PCR drept o „mizerie”. Criticat pentru reacția vehementă, el ar fi șters mesajul de pe rețelele sociale.

Cristiano Ronaldo going out of his mind for losing encounter against Messi.



Just posting this against Covid test