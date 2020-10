Cristiano Ronaldo s-a vindecat de infecția cu noul coronavirus, după 19 zile de izolare la domiciliu

Cristiano Ronaldo s-a vindecat de infecția cu noul coronavirus, a anunțat vineri Clubul de fotbal Juventus Torino. Fotbalistul a fost diagnosticat cu coronavirus în urmă cu 19 zile, iar acum poate ieși din izolare.

“Cristiano Ronaldo a făcut un test Covid 19, test cu rezultat negativ. Jucătorul s-a vindecat după 19 zile şi nu mai trebuie să stea în carantină”, scrie presa internațională.

Juventus announce Cristiano Ronaldo tested negative for the coronavirus and no longer has to quarantine pic.twitter.com/pDPcIJy0Lm