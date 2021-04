Cristina Neagu se retrage temporar de la naționala de handbal: „Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată” / „Dacă ne calificam la Tokyo, era posibil să vorbim de retragere definitivă”

Selecționata feminină de handbal a României s-a impus în returul cu Macedonia de Nord, 35-20 la Skopje, iar în turul de la București câștigase cu 32-22, astfel că s-a calificat la Campionatul Mondial din 2021, însă la finalul celei de-a doua manșe antrenorul Adrian Vasile a făcut un anunț-surpriză, precizând că principala handbalistă a țării noastre, Cristina Neagu, a decis să ia o pauză temporară de la acțiunile naționalei.

Cristina Neagu a anunțat că se retrage temporar de la naționala de handbal: „Fetele vor învăța să joace și fără mine”

De patru ori desemnată cea mai bună handbalistă din lume, Cristina Neagu și-a explicat decizia, miercuri, și a explicat că nu este vorba despre o retragere definitivă, ci mai degrabă despre ceva temporar.

„Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată. Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut accidentări și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi. De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice. Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Fetele vor învăța să joace și fară mine”, a declarat Cristina Neagu, la revenirea „tricolorelor” din Macedonia de Nord, potrivit Digisport.ro.

Dacă România s-ar fi calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, spune interul stânga, „era posibil să vorbim de retragere definitivă”. Naționala a ratat, însă, prezența la Olimpiada din această vară, după prestația de la turneul preolimpic.

„Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar. E doar o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile. Dacă o să fiu sănatoasă, cu siguranță mă voi întoarce și la națională. Dacă ne calificam la Tokyo, era posibil să vorbim de retragere definitivă. Parcă vreau o alta ieșire din handbal. La Paris, în 2024, deja o să am 36 de ani. Dar, mai e mult până acolo", a adăugat cvadrupa câștigătoare a Balonului de Aur.