Cu cine joacă Simona Halep în optimile turneului de la Roma și când va avea loc partida

Simona Halep se pregătește de un nou duel, de data aceasta, în optimile turneului de la Roma, după ce a a învins-o în turul doi pe Jasmine Paolini, numărul 99 WTA, în vârstă de 24 de ani. Cu puțin timp în urmă, organizatorii au dezvăluit cine va fi adversara Simonei Halep, dar și când va avea loc meciul.

Tenismena româncă, în vârstă de 28 de ani, numărul 2 WTA, o va întâlni pe ucraineanca Dayana Yastremska, de 20 de ani, și ocupantă a poziției 29 în topul WTA. Meciul Halep – Yastremska se va disputa vineri, 18 septembrie, la o oră care urmează să fie anunțată, scrie gsp.ro. Halep și ucraineanca nu au jucat niciodată la simplu, însă s-au întâlnit în proba de dublu, în urmă cu câteva zile, tot la Roma, când Simona Halep și Monica Niculescu le-au învins pe Elina Svitolina și Dayana Yastremska, cu 6-0, 6-1.

Ucraineanca Yastremska este o jucătoarea care ocupă locul 29 în lume în clasamentul WTA, iar în 2020 a fost desemnată al doilea adolescent, pe locul al doilea după Biancăi Andreescu. Yastremska a câștigat trei titluri WTA, la Hua-Hin, Strasbourg și Hong Kong, în patru apariții în finală. Cea mai bună performanță la o astfel de competiției este turul 4, la Wimbledon 2019. Tânăra este considerată una dintre cele mai talentate jucătoare din generația tânără, extrem de agresivă, cu lovituri puternice. Ea a eliminat-o pe Amanda Anisimova, de 19 ani, locul 27 WT), cu scorul de 4-6, 7-6, 6-4. Doliu în teatrul românesc: A murit marele ACTOR îndrăgit de mulți români

A post shared by Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay) on Jun 5, 2020 at 1:26am PDT

Tânăra Yastremska a dovedit că este capabilă să facă carieră și în afara terenului de tenis. Aceasta este o cântăreață cunoscută în țara de orgine și un fotomodel apreciat. Ea a lansat prima piesă muzicală "Thousands of Me", în luna mai 2020.

Sportiva a declarat că este hotărâtă să rămână concentrată pe tenis, în timp ce cariera muzicală rămâne doar o pasiune.

„Îmi place să cânt. Îmi place atmosferA. Dar este mult mai ușor pentru mine pe terenul de tenis decât în ​​studio, sau în fața publicului, să stau în picioare și să cânt microfonul. Este atât de stresant pentru mine", a spus Dayana Yastremska.

Listen to my song here and share https://t.co/5j2mSpC8Bs pic.twitter.com/CN814UHTHO