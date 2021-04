Cum a ajuns Simona Halep campioană? Sportiva a răspuns celor mai arzătoare întrebări adresate de admiratori

Simona Halep și-a uimit admiratorii. Sportiva a intrat în direct cu cei care o îndrăgesc și nu a ezitat să le povestească momente cheie din viața ei.

Campioana a povestit cum s-a îndrăgostit de tenis, cum au ajutat-o vizitele la psiholog în carieră, dar și despre cum reușește să despășească momentele mai grele.

„Mi-am îmbunătățit mentalul și am învățat să nu mă dau bătută niciodată! Am vrut să fac lucruri mărețe în carieră. Mi-am dedicat viața tenisului. Am fost la psiholog și m-a ajutat să am mai multă încredere în mine, să fiu încrezătoare în forțele proprii. Acest lucru m-a ajutat să devin campioană de Grand Slam”, a mărturisit Halep, scrie prosport.ro.

Cum a început Simona Halep să joace tenis, în copilărie

„Fratele meu juca tenis, eu mergeam să îl văd pe când aveam 4 ani și pur și simplu am luat racheta și am început și eu să joc. După un an și jumătate nu am mai ratat niciun antrenament!”, a mai spus tenismena.