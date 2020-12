Cum a reacționat președintele Turciei la derapajul arbitrului Sebastian Colțescu / Istanbul Bașakșehir este echipa favorită a lui Recep Tayyip Erdogan

UPDATE, 9 decembrie, ora 1.30 // Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a avut o primă reacție la derapajul lui Sebastian Colțescu și a cerut „măsuri dure” din partea UEFA.

„Reprezentanții noștri condamnă remarca rasistă făcută împotriva lui Pierre Webo, unul dintre tehnicienii lui Bașakșehir. UEFA trebuie să ia măsuri dure! Susținem necondiționat lupta împotriva rasismului și discriminări”, a transmis președintele Turciei, potrivit GSP.

Știrea inițială // Jucătorii lui Istanbul Bașakșehir au părăsit terenul în prima repriză a duelului cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor, de marți seară, după ce arbitrul român Sebastian Colțescu a fost acuzat că i-a adresat o remarcă rasistă unui oficial de la campioana Turciei.

Sebastian Colțescu a fost al patrulea oficial al partidei conduse la centru de Ovidiu Hațegan, în duelul dintre PSG și Istanbul Bașakșehir contând pentru ultima etapă a grupelor din Liga Campionilor. Odată ce jucătorii echipei din Turcia au realizat că antrenorul secund Pierre Webo a fost numit „negru”, terenul de joc a devenit scena unor discuții aprinse, cu Demba Ba confruntându-l virulent pe Sebastian Colțescu, iar în cele din urmă campioana „Semilunei” a refuzat să mai continue jocul.

Înaintea ultimei runde, lucrurile erau departe de a fi tranșate în Grupa H a Ligii Campionilor, unde PSG, Manchester United și RB Leipzig aveau același număr de puncte (9), într-una din cele mai aprige lupte pentru calificarea în primăvara europeană. Cum formația britanică și cea germană aveau meci direct în etapa decisivă, celei franceze i-ar fi fost suficient să obțină un singur punct în duelul cu Istanbul Bașakșehir pentru a-și asigura prezența în faza piramidală, fiind avantajată de rezultatele meciurilor directe.

