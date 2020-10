Cum comentează foștii selecționeri prestația Naționalei României, după trei înfrângeri la rând în Liga Națiunilor

Naționala de fotbal a României a fost învinsă de Austria, scor 0-1, miercuri seară, la Ploiești, în a patra etapă din Liga Națiunilor. Tricolorii au ajuns la trei înfrângeri consecutive, după eșecul categoric cu Norvegia din aceeași competiție și cel cu Islanda din semifinala play-off-ului pentru calificarea la EURO de anul viitor, iar oamenii din fotbalul românesc au reacționat.

Cum comentează foștii selecționeri înfrângerile Naționalei României

Ladislau Boloni, fost selectioner al României, condamnă situația în care a ajuns echipa națională și crede că este inadmisibil ca echipe mult mai slabe să ne domine pe teren.

„Îmi pare foarte rău de Rădoi. El a spus ce a gândit, a avut o judecată realistă a situației. A căutat, probabil, să mai ia din presiunea asupra echipei. Adevărul e că, după un 0-4 în orice meci, îți vine să te uschesti, să te ascunzi undeva. El însă a trebuit să stea în față, să dea explicații. Problema nu e că te-a bătut Islanda. Problema e că, la nivel internațional, Islanda e peste noi. Asta e adevărul! Și nu vreau să jignesc Islanda, dar am ajuns să fim depășiți de o națională care nu era o forță fotbalistică, nu acum 20 de ani, ci nici măcar acum 10 ani!

De fapt, nici acum nu știu unde e exact Islanda pe harta fotbalistică a lumii… Bine, noi mereu avem gură mare. Dar cam atât avem, din păcate! Și cât tam-tam am făcut în jurul naționalei U 21! Bine, nu vreau să întru foarte mult în detalii, că am ajuns undeva cu mașină și nu știu exact unde sunt acum”, a spus Boloni pentru Adevărul.

„Eu cred că Rădoi a greșit. România nu cred că poate să joace 4-3-3, nu avem niște vârfuri de atac la care să dai mingea, să o protejeze și să vină mijlocașii din spate. Nu știu, eu cred că 4-4-2 sau altă formulă, 4-2-3-1 ar fi mai bună, nicidecum 4-3-3. Nu ne avantajează, nu avem un mijloc despre care să spui că poate face diferența, cu toate că avem jucători tehnici, dar poate că ne lipsește curajul. Dar dacă ești fotbalist, joci în orice sistem. Dar fiecare antrenor are tactica lui, conceptele lui de joc. În 4-3-3 când am câștigat, am zis 'mamă, ce bine jucăm!', a declarat și Dănuț Lupu pentru B1.ro.

Cornel Dinu, fostul antrenor de la Dinamo, i-a cerut chiar demisia selecționerului Mirel Rădoi

„Groaznic! Nu se poate în istoria fotbalului să spui așa ceva. Au mai fost şi după Islanda câteva declaraţii. Se dovedeşte total inoportun în afirmații, chiar dacă probabil ceva fotbal mai ştie. Nu poţi să spui vreodată că te gândești la limitarea scorului într-un meci cu Austria. Afară! Nu poţi să faci asemenea declaraţii! Înseamnă că nu ai nimic în comun cu postul în care te-ai aşezat”, a comentat Cornel Dinu declarațiile lui Mirel Rădoi dinaintea meciului cu Austria.