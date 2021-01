Cum îl şantajează Gigi Becali pe Florin Tănase, care refuză să semneze un nou contract cu FCSB

Gigi Becali negociază dur cu căpitanului echipei, Florin Tănase, care mai câteva luni de contract cu FCSB și refuză să semneze un nou contract.

Becali a aplelat la șantaj când Tănase l-a refuzat în privința prelungirii contractului. Finanțatorul FCSB spune că atacantul de 26 de ani refuză noul contract propus și de aceea va cere o sumă mai mare pentru viitor transfer, adică 5 milioane de euro. Dacă ar semna, Becali spune că Tănase va avea o clauză de 3 milioane de euro.

„Uite, Tănase de exemplu. El mai are contract doi ani de contract și nu vrea să mai semneze. Ce să-i fac dacă nu mai semnează? Să nu-l bag să joace? Am zis «Dacă vrei să semnezi, îți mai dau 5.000 de euro la salariu». Așa au făcut Florinel Coman și Dennis Man. Au zis «Da, dacă dai 5.000 de euro în plus la salariu, semnez». Tănase nu au vrut, ăștia au vrut. A venit și mi-a zis «Dacă vine o echipă, cât vrei pe mine? ». I-am spus că 5 milioane de euro. «Ai spus că vrei 3 milioane» și i-am explicat «Dacă semnezi îți bag 3 milioane de euro clauză. Gândește-te și acum. Semnezi și ai 3.000.000 de euro clauză. Vine o echipă și te vrea, cer 5.000.000 de euro».De ce? Păi pentru că așa vreau. Tănase, vrei să facem un contract? Fă-l acum și dacă găsești 3.000.000 poți să pleci. Dacă nu ai contract semnat și vine o ofertă pentru tine, vreau 5.000.000 până în ultima zi. Ca să te învăț minte!”, a declarat Gigi Becali la ProX, citează gsp.ro.

Am nevoie de Florin Tănase să iau titlul

Becali regretă că nu l-a vândut când a avut ocazia, gândindu-se că are nevoie de el ca să ia titlul.

”E vina mea că nu l-am vândut când am avut oferte. Bine, el nu e jucător de 15-20 de milioane de euro, ca Man sau ca Moruțan, și am nevoie de el să iau titlul. Că altfel… Știu eu ce aveam de făcut în cazul lui… Nu vreau să mai ajung într-o situație ca asta. La FCSB trebuie să protejăm investițiile”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.”

Florin Tanase a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti de la FCSB din sezon, fiind al doilea cel mai bun marcator al FCSB, astfel că a ajuns să valoreze 3 milioane de euro.