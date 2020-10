Cum justifică Mirel Rădoi faptul că nu și-a luat BAC-ul. Răspuns tăios pentru Marcel Pușcaș, după ce a fost numit „lăutar"

După cele 3 înfrângeri înregistrate pe bandă rulantă de Mirel Rădoi la națională, au început să apară din ce în ce mai multe critici. Marcel Pușcaș se numără printre cei mai aspri contestatari ai lui Rădoi, care i-a cerut demisia.

Lipsa licenței de antrenor și lipsa BAC-ului l-au determinat pe Marcel Pușcaș să-l numească pe Mirel Rădoi „lăutar": În opinia fostului oficial FRF, actualul selecționer antrenează „după ureche". Astfel se și explică insuccesele naționalei, care a picat pe locul 44 mondial în topul FIFA, în opinia lui Pușcaș.

Mirel Rădoi: „Mircea Lucescu spunea că nici el nu are BAC-ul"

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Pușcaș. Selecționerul a explicat că nu și-a luat BAC-ul pentru că nu a fost ocupat cu activitatea fotbalistică.

„Asta cu BAC-ul… nu vreau să gasesc scuze, dar îi pot spune in felul următor: În opt ani de zile, șase ani am fost la echipa națională, deci eu făceam ceva pentru echipa naționala a României, doi ani am fost accidentat sau am fost la Campionatul European. Asta nu este ca o scuză, dar totuși ca să vadă că nu am fost la petreceri, ci am fost undeva pentru echipa națională.

Mircea Lucescu spunea că nici el nu are BAC-ul, dar asta nu l-a oprit cu nimic, pe plan social, să învețe șapte limbi străine. Pe plan sportiv, să se dezvolte ca și autodidact", a declarat Rădoi pentru Pro Sport.

Mirel Rădoi, replică pentru Marcel Pușcaș: „Nu știu de unde și până unde își permite să vorbească despre mine"

În ceea ce privește atacurile lui Pușcaș, Rădoi a replicat.

„Nu m-a afectat acest derapaj pentru că nu m-a cunoscut, nu l-am cunoscut. Nu știu de unde și până unde își permite să vorbească dânsul astfel despre mine. Dacă de la nașul meu am pretenții, de la oameni pe care nu-i cunosc nu am pretenții", a precizat selecționerul pentru sursa citată.